Возобновляется параллельная программа к выставке «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда»

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21 января Музей Москвы продолжит параллельную программу к выставке о революционном учебном заведении «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда».

В программе лекции о предметном дизайне и архитектурных новациях, встречи с кураторами и воркшопы по иллюстрации и каллиграфии.

Расписание:

21 января в 19:00 — Лекция «Факультеты ВХУТЕМАСа: мебель и предметный дизайн, дерметфак» (регистрация)

Преподаватели дерметфака Александр Родченко, Антон Лавинский, Эль Лисицкий и Владимир Татлин во многом определили новаторское лицо всего ВХУТЕМАСа. На лекции сокуратор выставки в Музее Москвы и специалист по истории дизайна Алена Сокольникова расскажет об их проектных концепциях и методах, а также рассмотрит творческие биографии Захара Быкова, Абрама Дамского, Дмитрия Заонегина, Владимира Мещерина и других выпускников производственных факультетов, которые стали первыми дипломированными инженерами-конструкторами СССР.

28 января в 19:00 — Паблик-ток с куратором Александрой Селивановой (регистрация)

На подготовку выставки «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» у Музея Москвы ушел год. Над масштабным проектом в честь столетия мастерских работала целая кураторская команда, среди партнеров выставки десятки ведущих российских музеев и частных собраний. В экспозиции впервые удалось показать сразу все факультеты ВХУТЕМАСа и выставить не известные произведения педагогов, а учебные работы студентов. О том, как организовать такое значительное арт-событие в условиях пандемии, расскажет главный куратор выставки Александра Селиванова.

9 февраля в 19:00 — Лекция «Мастерская Александра Веснина на архитектурном факультете ВХУТЕМАСа» (регистрация)

Лектор: сокуратор выставки, архитектор Илья Лапин.

16 февраля в 19:00 — Лекция «Текстильный и керамический факультеты ВХУТЕМАСа» (регистрация)

Лектор: сокуратор выставки, искусствовед Ксения Гусева.

4 марта в 19:00 — Лекция «Девушки и женщины — вхутемасовки, переворот в системе образования» (регистрация)

Лектор: художница, искусствовед, сокуратор выставки, шеф-редактор раздела «Искусство» COLTA.RU Надежда Плунгян.

20 марта в 11:00 — Воркшоп «Каллиграфия»

Ведущая: каллиграф, дизайнер, художник-график, преподаватель Московского политехнического университета Алина Ипатова

20 марта в 13:00 — Воркшоп «Комикс и иллюстрация»

Ведущий: преподаватель Московского политехнического университета Никита Терешин