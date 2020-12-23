Новое британское кино покажут в интернете

Кадр из фильма «Идеальная десятка» © CoolConnections

С 24 декабря по 10 января в онлайн-кинотеатре Cool Play будут проходить показы 21-го фестиваля «Новое британское кино», организованного арт-объединением CoolConnections и отделом культуры и образования Посольства Великобритании в Москве.

В этом году программа фестиваля состоит из четырех блоков: новинки британского кино, хиты «Бритфеста», фильмы театрального режиссера Доминика Дромгула и сборник документального кино.

В блоке новинок представлены драмы взросления «Идеальная десятка» и «Мейкап», хоррор «Роуз» и готическая короткометражка Джонатана Глейзера «Падение».

Главных хит документальной программы — семейная сага «Для Самы», номинированная на «Оскар» и получившая приз «Золотой глаз» на Каннском фестивале. Среди документальных фильмов об искусстве портрет сэра Иэна Маккеллена «Маккеллен: Играя роль», «Мечты о великанах» — хроника того, как Терри Гиллиам завершил свой долгосрочный проект о новом Дон Кихоте, а также «Кто украл Banksy», «Мир глазами Radiohead» и «Мир Аниша Капура» .

Герой сразу двух фильмов — хореограф Акрам Хан: в «Танцоре и бойце» он исследует связь между танцем и боевыми искусствами, в футуристическом этюде «Можем ли мы жить с роботами?» устанавливает контакт с искусственным интеллектом.

В этом году зрители «Бритфеста» могут смотреть и пересматривать хиты фестиваля прошлых лет. В программе шесть фильмов: «Бунтарка без причины», «Навыки жизни», «Плывем, мужики», «Рэй и Лиз», «Розовая стена» и «Просто Джим».

Особый раздел фестиваля составили фильмы театрального режиссера Доминика Дромгула. в лирической пасторальной картине «Лето на озере», романтической комедии «Бенджамин» и жесткой драме «Обрыв» он выступает продюсером, а «Тихий шум» — его режиссерский дебют в кино.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU