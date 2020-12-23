Госдума одобрила штрафы для соцсетей за отказ удалить информацию

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Сегодня, 23 декабря, Госдума приняла в третьем чтении законопроект, которым вводятся штрафы до 20% выручки для владельцев социальных сетей за нарушение порядка удаления запрещенной в РФ информации.
Как сообщает сайт Госдумы, законопроектом устанавливаются обязанности для владельца соцсети, доступ к которой в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей, находящихся на территории РФ.
Владельцы соцсетей, в частности, обязаны ограничивать доступ или удалять по заявлению пользователя соцсети распространяемую в ней информацию, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, и иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Также вводится обязанность не допускать использование социальной сети в целях совершения уголовно наказуемых деяний и ограничивать доступ к информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, Конституции РФ, либо призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.
Согласно законопроекту, невыполнение владельцами соцсетей этих обязанностей в случае повторного нарушения будет наказываться штрафом до 8 млн рублей или «от одной двадцатой до одной десятой совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение».
В пояснительной записке к законопроекту его авторы, депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский (оба — «Единая Россия»), ссылаются на данные Роскомнадзора, который в апреле 2020 года сообщал о 20 тысячах фактов неудаления запрещенной к распространению информации, причем «зачастую требования законодательства нарушаются крупными интернет-ресурсами, зарегистрированными за пределами Российской Федерации».
«Так, с интернет-ресурса YouTube, вопреки требованиям Роскомнадзора, к апрелю 2020 года не удалено 10 482 страниц URL с запрещенной информацией, с ресурса Twitter — 1 462 URL, с ресурса Instagram — 1435 URL, с Facebook – 362 URL», — отмечают депутаты.
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