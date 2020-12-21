Архив Ирины Антоновой выложат в интернет

© Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) создаст онлайн-платформу, на которой будет представлен архив президента музея Ирины Антоновой (1922-2020).

Об этом сегодня, 21 декабря, сообщила журналистам в понедельник директор ГМИИ Марина Лошак.

«Мы бы хотели создать отдельную платформу, связанную с архивом Ирины Антоновой, часть которого хранится в музее, часть которого еще появится в нем. С большой базой и исследованием вокруг этого архива», — цитирует Марину Лошак ТАСС.

Ирина Антонова умерла 30 ноября. Она работала в ГМИИ с 1945 года, с 1961 года была директором музея, в 2013-м стала его президентом.

В начале декабря ГМИИ направил в Министерство культуры предложения по увековечению памяти Ирины Антоновой. Среди них присвоение ее имени одному из зданий строящегося музейного квартала, создание международного исследовательского центра, а также создание мемориального пространства памяти директоров музея.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU