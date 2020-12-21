Архив Ирины Антоновой выложат в интернет

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Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) создаст онлайн-платформу, на которой будет представлен архив президента музея Ирины Антоновой (1922-2020).
Об этом сегодня, 21 декабря, сообщила журналистам в понедельник директор ГМИИ Марина Лошак.
«Мы бы хотели создать отдельную платформу, связанную с архивом Ирины Антоновой, часть которого хранится в музее, часть которого еще появится в нем. С большой базой и исследованием вокруг этого архива», — цитирует Марину Лошак ТАСС.
Ирина Антонова умерла 30 ноября. Она работала в ГМИИ с 1945 года, с 1961 года была директором музея, в 2013-м стала его президентом.
В начале декабря ГМИИ направил в Министерство культуры предложения по увековечению памяти Ирины Антоновой. Среди них присвоение ее имени одному из зданий строящегося музейного квартала, создание международного исследовательского центра, а также создание мемориального пространства памяти директоров музея.
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