Умерла Ирина Антонова

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Сегодня, 1 декабря, в Москве в возрасте 98 лет умерла искусствовед, президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу музея.
Ирина Александровна Антонова родилась в 1922 году в Москве. В 1945 году с отличием окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, с 1945 года была научным сотрудником отдела Запада Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ). До 1949 года Ирина Антонова обучалась в аспирантуре при ГМИИ, занималась исследованием итальянского искусства эпохи Возрождения.
После окончания Великой Отечественной войны принимала участие в каталогизации экспонатов Дрезденской галереи, вывезенных в СССР. Впоследствии работала методистом в отделе популяризации, участвовала в организации выставок, была старшим научным сотрудником ГМИИ. В 1960-е годы читала в МГУ курс «Музееведение и музеи мира».
В 1961 году Ирина Антонова стала директором ГМИИ. В 1974 году под ее руководством была осуществлена реорганизация экспозиции музея, в том же году в ГМИИ впервые в СССР была выставлена «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. В дальнейшем при участии Ирины Антоновой в ГМИИ были организованы крупнейшие выставки, такие как «Москва — Париж. 1900–1930» (1981), «Москва — Берлин. 1900–1950» (1996), «Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана» (1996), «Пикассо» (2010). В 1981 году Ирина Антонова вместе с пианистом Святославом Рихтером стала инициатором проведения в ГМИИ ежегодного фестиваля музыки и живописи «Декабрьские вечера».
В конце 1980-х годов при участии Ирины Антоновой была разработана государственная программа развития ГМИИ, в рамках которой в 1994 году был открыт Музей личных коллекций, в 1996 году основан отдел ГМИИ, Учебный художественный музей имени И.В. Цветаева, в 1999 году — отдел ГМИИ, Мемориальная квартира Святослава Рихтера, в 2006 году открылись Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков и Центр эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон».
В апреле 2013 года Ирина Антонова была назначена главным куратором государственных музеев России. В июле того же года она была освобождена от должности директора ГМИИ и заняла специально учрежденный для нее пост президента музея.
В 1971–1977 и 1986–1992 годах Ирина Антонова была вице-президентом Международного совета музеев. В 1977 году на генеральной конференции ИКОМ выступила с предложением учредить профессиональный праздник — Международный день музеев, который с тех пор он ежегодно отмечается 18 мая по всему миру.
Автор книги «Веронезе» (1957) и более ста публикаций научного и научно-просветительского характера, лауреат многих отечественных и зарубежных государственных наград и премий, заслуженный деятель искусств РСФСР (1979).
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