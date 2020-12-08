Мемориальный кабинет Ирины Антоновой появится в ГМИИ

© Предоставлено пресс-службой Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) направил в Министерство культуры предложения по увековечению памяти президента музея Ирины Антоновой (1922-2020). Среди них присвоение ее имени одному из зданий строящегося музейного квартала, создание международного исследовательского центра, а также создание мемориального пространства памяти директоров музея.

Как сообщает пресс-служба ГМИИ, имя Ирины Антоновой предлагается присвоить одному из зданий музейного комплекса на Волхонке — Галерее искусства старых мастеров, где будут представлены полотна европейских художников XIII — начала XIX века.

Также музей планирует создать международный центр передовых гуманитарных исследований ее имени – Антоновский центр, целью которого будет «открытие новых горизонтов изучения истории искусства и гуманитарного знания в целом через создание благоприятных возможностей для творческого развития представителей золотого фонда молодых ученых-гуманитариев из Российской Федерации и из-за рубежа, формирование общего исследовательского пространства».

Кабинет, где работала Ирина Антонова, будет превращен в мемориальное пространство памяти всех директоров музея, начиная с Ивана Цветаева.

Кроме того, в 2021 году памяти Ирины Антоновой будут посвящены учрежденный ею ежегодный симпозиум «Випперовские чтения» и большая выставка «Морозовы», которую ГМИИ планирует провести осенью в партнерстве с Государственным Эрмитажем.

«Випперовские чтения — 2021» будут приурочены к сорокалетию выставки «Москва — Париж» (1981), организованной Ириной Антоновой. Эта выставка радикально изменила представления отечественного и мирового зрителя о русском искусстве первой трети XX века и о его международном значении, отметили в пресс-службе ГМИИ.

Выставка «Морозовы» расскажет о семье московских коллекционеров французской и русской живописи. Благодаря усилиям Ирины Антоновой коллекции русских собирателей сегодня доступны самой широкой публике и высоко ценятся в мире.







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