МШСИ и «Артмоссфера» организуют совместную образовательную программу

Дмитрий Аске. Мурал в Творческом индустриальном кластере «Октава» © Дмитрий Аске

Московская школа современного искусства (МШСИ) и творческое объединение «Артмоссфера» объявили о запуске первой в России образовательной программы «Искусство в общественном пространстве: художественная практика и курирование проектов в сфере уличного искусства, арт-менеджмент».

Как сообщают организаторы, программа объединяет менеджеров, художников, кураторов, авторов и исследователей, работающих в области уличного искусства, чтобы передать теоретические и практические знания всем, кому интересен город и искусство в общественном пространстве.

«Это курс о культуре, рождающейся на улицах города, об истории и хронологии ключевых событий уличного искусства, контекстах, публичных пространствах и коммуникациях, которые выстраиваются посредством стрит-арт практик, — говорит один из кураторов курса Игорь Поносов. — Паблик-арт, скульптура, перформанс, граффити, активизм, акционизм, стрит-арт будут рассмотрены в исторической перспективе и в качестве практик изменения своего отношения к городу, осмысления его как общего места. Отдельное направление курса будет посвящено продюсированию проектов в области уличного искусства, арт-менеджменту и коллекционированию».

В конце обучения студенты представят собственные проекты, а также получат возможность реализовать их в рамках IV Биеннале «Артмоссфера», которая состоится летом 2021 года в Москве. Также по окончании курса будет возможность пройти стажировку непосредственно на самой биеннале.

Кураторы:

Сабина Чагина — cоосновательница творческого объединения и биеннале уличного искусства «Артмоссфера», куратор проектов в области уличного искусства;

Игорь Поносов — художник, исследователь уличного искусства и куратор. Автор книг «Russian Urban Art» и «Искусство и город». Автор образовательных курсов в школе Родченко, Музее стрит-арта и Высшей школе художественных практик и музейных технологий ФИИ РГГУ.



Среди преподавателей курса:

Дмитрий Аске — художник уличной волны;

Александра Селиванова — историк архитектуры, куратор Центра авангарда и галереи «На Шаболовке», научный сотрудник Музея Москвы и НИИ Теории архитектуры и градостроительства РААСН;

Юлия Василенко — соосновательница творческого объединения «Артмоссфера»;

Антон Польский (МАКЕ) — исследователь и сооснователь проекта «Партизанинг»;

Марта Пакните — научный сотрудник «Артмоссферы», шеф-редактор биографического раздела Энциклопедии российского уличного искусства;

Дмитрий Заец — городской социолог, преподаватель Харьковской школы архитектуры и куратор Лаборатории социальных исследований СООБЩА.



Подать заявку и получить подробную информацию о программе можно на сайте МШСИ.

Программа проводится в партнерстве с Британской высшей школой дизайна







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