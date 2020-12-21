МШСИ и «Артмоссфера» организуют совместную образовательную программу

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Московская школа современного искусства (МШСИ) и творческое объединение «Артмоссфера» объявили о запуске первой в России образовательной программы «Искусство в общественном пространстве: художественная практика и курирование проектов в сфере уличного искусства, арт-менеджмент».
Как сообщают организаторы, программа объединяет менеджеров, художников, кураторов, авторов и исследователей, работающих в области уличного искусства, чтобы передать теоретические и практические знания всем, кому интересен город и искусство в общественном пространстве.
«Это курс о культуре, рождающейся на улицах города, об истории и хронологии ключевых событий уличного искусства, контекстах, публичных пространствах и коммуникациях, которые выстраиваются посредством стрит-арт практик, — говорит один из кураторов курса Игорь Поносов. — Паблик-арт, скульптура, перформанс, граффити, активизм, акционизм, стрит-арт будут рассмотрены в исторической перспективе и в качестве практик изменения своего отношения к городу, осмысления его как общего места. Отдельное направление курса будет посвящено продюсированию проектов в области уличного искусства, арт-менеджменту и коллекционированию».
В конце обучения студенты представят собственные проекты, а также получат возможность реализовать их в рамках IV Биеннале «Артмоссфера», которая состоится летом 2021 года в Москве. Также по окончании курса будет возможность пройти стажировку непосредственно на самой биеннале.
Кураторы:
Среди преподавателей курса:
Подать заявку и получить подробную информацию о программе можно на сайте МШСИ.
Программа проводится в партнерстве с Британской высшей школой дизайна
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