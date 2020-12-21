Пермский балет представит постановку Антона Пимонова

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23 и 24 декабря на сцене Пермского театра оперы и балета пройдут премьерные представления балета «Озорные песни» – первой совместной работы хореографа Антона Пимонова с балетной труппой театра, которую он возглавил в сентябре этого года.
Как сообщает пресс-служба театра, премьера состоится в рамках вечера одноактных балетов, в программу которого также входят возобновленные балеты Джорджа Баланчина «Серенада» на музыку Чайковского и «Рубины» на музыку Стравинского.
Музыка Пуленка, которую выбрал для постановки Антон Пимонов, разнохарактерная и по настроению, и по темпам. Он взял не весь цикл «Озорные песни» и поменял местами его части, дополнив фрагментами из других инструментальных пьес этого композитора, чтобы получилась драматургически цельная балетная структура.
«Хореографический текст "Озорных песен" предельно сконцентрированный, — говорит Антон Пимонов. — То, что можно было бы растянуть на три действия, мы исполняем за двадцать две минуты. Но мне хотелось, чтобы труппа развернулась в другом направлении: как можно иначе слышать музыку, работать в более быстрых темпах и улавливать иные акценты (не "раз-два-три", а "и-раз-и-два-и-три-и")».
Партия фортепиано 23 декабря прозвучит в исполнении Артема Абашева, главного дирижера Пермского театра оперы и балета, 24 декабря зрители услышат ее в исполнении Алексея Сучкова. Партию баритона в первый вечер исполнит Константин Сучков, во второй — Алексей Герасимов.
К премьере балета «Озорные песни» театр подготовил несколько событий для зрителей.
21 декабря в 19:00 состоится открытая репетиция, где можно будет увидеть, как балет из класса переносится на сцену. 22 декабря в 19:00 главный хормейстер театра Евгений Воробьев прочитает лекцию «Такой разный Пуленк».
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