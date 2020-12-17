«Порядок слов» проведет Целановские чтения

19 декабря в лектории пететербургского независимого магазина интеллектуальной литературы «Порядок слов» в офлайн- и онлайн-формате состоятся большие Целановские чтения, приуроченные к столетию со дня рождения поэта Пауля Целана (1920-1970).

Начало в 16:00. Чтения будут проходить одновременно в Zoom и со слушателями в «Порядке слов» на Фонтанке, 15. Участие бесплатное, количество мест ограничено.

Онлайн-трансляцию можно будет смотреть на главной странице YouTube-канала «Порядка слов».

На симпозиуме, посвященном памяти Пауля Целана, о своих встречах с его текстами будут говорить поэты, переводчики, философы и исследователи Игорь Булатовский, Влад Гагин, Анна Глазова, Ирина Казакова, Михаил Коноваленко, Елена Костылева, Артемий Магун, Алеша Прокопьев, Галина Рымбу, Ольга Седакова, Иван Соколов, Александр Скидан, Евгения Суслова и Анна Ямпольская.

Модератор — поэтесса, переводчица и литературоведка Анна Глазова.

Программа Целановских чтений опубликована на сайте «Порядка слов».

К столетию Пауля Целана на сайте онлайн-медиа «Грёза» вышла юбилейная публикация «Целан: переключая столетие» (часть I, часть II), подготовленная Анной Глазовой и Иваном Соколовым. В нее вошли стихи Целана в русских переводах и очерки о поэте и его творчестве.

«В предлагаемом читателю досье — попытка ответить на вопрос, чем может быть Целан сегодня, сию минуту, — пишет Иван Соколов. — Абсолютное большинство текстов переведено впервые и специально для "Грёзы"».







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