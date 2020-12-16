 
17:49 16 декабря 2020Новости
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Открылось онлайн-радио с музыкой Ближнего Востока и Северной Африки

News_detailed_picture© EastEast

15 декабря Cultural Creative Agency и издание EastEast запустили онлайн-радиостанцию EastEast Radio. Ее круглосуточный эфир составлен из обширной базы архивной и современной музыки стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Эфир EastEast Radio доступен по адресу radio.easteast.world.

Как сообщает EastEast, команда радиостанции и издания EastEast работают над совместной серией разговорных подкастов, предлагающих новые перспективы на происходящее в мировой культуре. Уже сейчас на странице радиостанции можно найти миксы и подкасты с участием Рабби Беани (Morphine Records), diy-этнографа Булата Халилова (Ored recordings), лейбла Sublime Frequencies, Иэна Нагосски (Canari records).

EastEast Radio также служит платформой для инициативы Mawaheb, направленной на поддержку и продвижение музыки стран Ближнего Востока и Северной Африки. Главная цель EastEast Radio и Mawaheb — создание крепкого музыкального сообщества, в котором менее известные традиции, инструменты, жанры и музыканты существуют наравне с набирающими популярность современными артистами. Первым шагом в этом направлении станет open call, нацеленный на поддержку молодых музыкантов в регионе.

В дополнении к круглосуточному эфиру и подборке гостевых миксов время от времени на радио будут публиковаться специальные подкасты, связанные с такими важными для повестки EastEast темами, как музыкальные сцены и традиционные жанры разных стран, деколониальное музыковедение, современная философия, книжные новинки и многое другое.

Радиостанция организована в рамках проекта (no)borders, который предлагает переосмыслить границы реальные и воображаемые, географические и культурные, приглашает в пространство диалога, совместных действий и коллективных размышлений о будущем


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