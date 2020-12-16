Денис Азаров назначен худруком Театра Романа Виктюка

Сегодня, 16 декабря, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил труппе Театра Романа Виктюка нового художественного руководителя. Им стал режиссер Денис Азаров.

Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Мне интересен этот театр, мне интересны актеры, я жду начала нашей общей творческой жизни, — прокомментировал свое назначение Денис Азаров. — И да, я волнуюсь, как волнуется, наверное каждый, начиная большое и новое дело. Но есть уверенность, что всё должно получиться».

Денис Азаров (р. 1986) работал ассистентом режиссера и переводчиком в театре «Новая опера» (2005–2009), в 2006 году стал режиссером-стажером в Баденском государственном театре в Карлсруе, в 2007 году поступил в ГИТИС на режиссерский факультет. В 2007–2010 годах был сотрудником московского театра «Мастерская Петра Фоменко».

В 2007 году при Академии хорового искусства имени В. Попова основал оперную студию «Московский молодежный оперный дом», в 2010–2012 годах был режиссером Камерного музыкального театра имени Б. Покровского, в 2011–2012 годах — педагогом по актерскому мастерству молодежной программы Большого театра России. C 2012 года сотрудничает с проектом «Платформа». В рамках проекта осуществил постановку мировой премьеры оперы Александра Маноцкова «Страсти по Никодиму».

В 2013 году стал резидентом экспериментальной программы «Blackbox» Центра имени Вс. Мейерхольда. С 2014 по 2016 год был режиссером Первого академического драматического театра имени Ф. Волкова (Ярославль). В 2016 году осуществил мировую премьеру оперы А. Сергунина «Доктор Гааз» в «Геликон-опере» (Москва), получившую 6 номинаций на премию «Золотая маска».

В 2017 году поставил спектакль «Молоко» по пьесе Екатерины Мавроматис в «Гоголь-центре», в качестве второго режиссёра участвовал в постановках спектаклей Кирилла Серебренникова «Золотой петушок» в Большом театре и «Американская Лулу» в «Комише опер» (Берлин).

В мае 2020 года в Московском театре на Таганке состоялась премьера нового спектакля «Снегурочка».









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