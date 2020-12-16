«Иностранка» открывает «Вселенную Гутенберга»

© Библиотека иностранной литературы

18 декабря во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино откроется для посещения первый в библиотечном пространстве России мультимедийный центр по истории книги и книжного дела – «Вселенная Гутенберга».

Как сообщает сайт библиотеки, в центре создана интерактивная среда по истории книги и книгопечатания, ориентированная на исследовательскую, образовательную и просветительскую деятельность.

Пространство состоит из трех взаимосвязанных зон: экспозиции, лекционного и читального залов.

Основу книжной экспозиции составляют десять тематических разделов, посвященных роли и значению книги в жизни человечества, в развитии культуры, науки и образования на протяжении почти 600-летней истории книгопечатания.

Среди экспонатов «Вселенной Гутенберга» модель типографии XV века, иллюстрированные образцы военной и научной книги, личные библиотеки и экслибрисы в собрании редких книг Библиотеки иностранной литературы, насчитывающем около 53 000 документов XV–XXI веков на 57 языках.

Мультимедийные технологии позволят посетителям «Вселенной Гутенберга» полистать, не прикасаясь, «Всеобщую историю книги», услышать звуки сражения, оказавшись около гравюры из книги по теории и практике военного дела немецкого автора XVI века Леонгарда Фронспергера, или сделать 3D-фото с Иоганном Гутенбергом, Уильямом Шекспиром и Леонардо да Винчи с помощью приложения дополненной реальности HistFig AR.

В читальном и лекционном залах планируется проведение научных и просветительских мероприятий, мастер-классов и библиоуроков для детей и взрослых.







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