Присуждены почетные «Золотые маски»

Режиссер, художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин © Российский академический молодежный театр

14 декабря секретариат Союза театральных деятелей России (СТД РФ) определил лауреатов специальной премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Как сообщает сайт Союза театральных деятелей России, лауреатами премии стали театральные деятели из Владивостока, Горно-Алтайска, Казани, Москвы, Оренбурга, Петербурга, Хабаровска, а также из Риги.

Это режиссеры Алексей Бородин, Кама Гинкас, Генриетта Яновская, Александр Славутский, Ефим Звеняцкий и Рафкат Исрафилов, актеры Андрей Мягков, Ольга Яковлева, Анна Балина, Фаина Костина и Ирина Соколова, историк театра и театральный критик Видмантас Силюнас, солистка оперы Мариинского театра Людмила Филатова, артист-вокалист Хабаровского краевого музыкального театра Игорь Желтоухов и солист балета, балетмейстер и педагог Михаил Лавровский.

Специальная премия «Золотая маска» зарубежному деятелю театра за выдающийся вклад в развитие театрального искусства присуждена сценографу, главному художнику Латвийской национальной оперы Андрису Фрейбергсу.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU