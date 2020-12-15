Присуждены почетные «Золотые маски»

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14 декабря секретариат Союза театральных деятелей России (СТД РФ) определил лауреатов специальной премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.
Как сообщает сайт Союза театральных деятелей России, лауреатами премии стали театральные деятели из Владивостока, Горно-Алтайска, Казани, Москвы, Оренбурга, Петербурга, Хабаровска, а также из Риги.
Это режиссеры Алексей Бородин, Кама Гинкас, Генриетта Яновская, Александр Славутский, Ефим Звеняцкий и Рафкат Исрафилов, актеры Андрей Мягков, Ольга Яковлева, Анна Балина, Фаина Костина и Ирина Соколова, историк театра и театральный критик Видмантас Силюнас, солистка оперы Мариинского театра Людмила Филатова, артист-вокалист Хабаровского краевого музыкального театра Игорь Желтоухов и солист балета, балетмейстер и педагог Михаил Лавровский.
Специальная премия «Золотая маска» зарубежному деятелю театра за выдающийся вклад в развитие театрального искусства присуждена сценографу, главному художнику Латвийской национальной оперы Андрису Фрейбергсу.
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