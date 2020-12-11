Завершается семинар «Место искусства»

Директор Всего: «Возможно, появится еще более высокая должность, в которую я вступлю»
Как техно-музыкант Андрей Ли начал пропагандировать ценности корпоративной культуры, сотрудничество с брендами и деловой дресс-код11 декабря 2020376
Сегодня, 11 декабря, на платформе Zoom пройдет заключительная встреча семинара «Место искусства» из цикла «Иерархии в системе искусства». Семинар организован проектом «Место искусства» совместно с Аспирантской школой по искусству и дизайну НИУ ВШЭ.
Начало в 19:00, регистрация — здесь.
На встрече будут подведены итоги предыдущих семинаров, его участники затронут вопросы, связанные с разными элементами системы искусства, чтобы выяснить, какова роль исследователя, художественной критики и образования в контексте поддержания уже сложившихся иерархий.
В дискуссии примет участие искусствовед, критик и куратор Андрей Ерофеев, который расскажет о собственном методе работы в контексте исследований и выставочных проектов, посвященных истории отечественного искусства, а также обсудит общие вопросы понимания иерархий в системе искусства.
Модератор — философ и теоретик культуры Александра Володина.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:14Пермская опера готовит премьеру «Дон Жуана»
17:42Некрасовка откроет мобильную точку в центре Москвы
16:31Завершается семинар «Место искусства»
16:11В Москве пройдет аукцион коллекции рок-самиздата Александра Кушнира
15:37Немецкие общественные деятели поддержали политзаключенных в Беларуси
14:15Умер Ким Ки Дук
13:32В студии «Артмоссферы» открывается шоурум тиражной графики
12:46Вручена премия «Лавровая ветвь»
11:33Олег Лекманов прочитает онлайн-лекцию о сексе в русской прозеВсе новости
Как техно-музыкант Андрей Ли начал пропагандировать ценности корпоративной культуры, сотрудничество с брендами и деловой дресс-код11 декабря 2020376
Индустриальный город без возможностей высшего образования диктует куратору свои стратегии, объясняет директор музея современного искусства BPS22 в бельгийском Шарлеруа11 декабря 2020374
«Когда каждый инженер, рабочий, айтишник раз в год купит картину — будет рынок»11 декабря 2020833
«Закрасьте все по ГОСТу назад»: граффити, панельки и сбой матрицы в новом клипе минской группы с мировой известностью11 декабря 2020896
Самый известный кавер-бенд России получил право исполнять хит Rolling Stones. Первым в стране. Совершенно легально11 декабря 2020655
Дмитрий Строцев о феномене белорусского протеста10 декабря 20201456
Юлия Демакова, Полина Никитина и #щастьематеринства10 декабря 20201833
Французский социолог в разговоре с Кириллом Медведевым об итогах 2020-го и о том, как добиться реального изменения социального порядка без смены одной элиты другой10 декабря 20202704
Как расчистить дорогу воображению для любого иного будущего, кроме ожидаемого? Как сопротивляться медийной бомбардировке образами? И что такое разображение? Отрывки из нового анонимного манифеста9 декабря 20202215
«Ширли» Жозефин Декер: триалектика писателя — читателя — персонажа9 декабря 20201896
Исследовательница цифровых технологий Полина Колозариди и антрополог Илья Утехин, который запустил свой новостной бот, обсуждают, как алгоритмы трансформируют нас самих и нашу картину мира9 декабря 20201806
Создатель «Интуриста» и «ГШ» о новом альбоме «Комфорт», необходимости маркетинга, перестроечном кино и культе молодости в музыке8 декабря 20202829