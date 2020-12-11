Завершается семинар «Место искусства»

© «Место искусства»

Сегодня, 11 декабря, на платформе Zoom пройдет заключительная встреча семинара «Место искусства» из цикла «Иерархии в системе искусства». Семинар организован проектом «Место искусства» совместно с Аспирантской школой по искусству и дизайну НИУ ВШЭ.

Начало в 19:00, регистрация — здесь.

На встрече будут подведены итоги предыдущих семинаров, его участники затронут вопросы, связанные с разными элементами системы искусства, чтобы выяснить, какова роль исследователя, художественной критики и образования в контексте поддержания уже сложившихся иерархий.

В дискуссии примет участие искусствовед, критик и куратор Андрей Ерофеев, который расскажет о собственном методе работы в контексте исследований и выставочных проектов, посвященных истории отечественного искусства, а также обсудит общие вопросы понимания иерархий в системе искусства.

Модератор — философ и теоретик культуры Александра Володина.







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