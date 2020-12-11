Умер Ким Ки Дук

© EastAsia

Сегодня, 11 декабря, в Риге в возрасте 59 лет умер южнокорейский кинорежиссер Ким Ки Дук.

Как сообщает Delfi.lv со ссылкой на режиссера Виталия Манского, причиной смерти стал COVID-19.

Ким Ки Дук родился в 1960 году в деревне на востоке Южной Кореи, учился в сельскохозяйственной школе в Сеуле, работал на заводе, пять лет отслужил в армии, готовился стать священником. В начале 1990-х уехал учиться живописи в Париж.

Вернувшись в 1993 году в Южную Корею, Ким Ки Дук начал писать киносценарии, в 1996-м снял свой первый фильм как режиссер — «Крокодил», получивший восторженные отзывы критиков. Международное признание режиссеру принесла картина «Остров», премьера которой состоялась в 2000 году на кинофестивале в Торонто. В том же году фильм Ким Ки Дука «Реальный вымысел» был показан на Московском международном кинофестивале.

Одной из самых известных работ режиссера стал фильм «Весна, лето, осень, зима… и снова весна» (2003), собравший множество наград на фестивалях в разных странах.

В 2004 году Ким Ки Дук получил призы за лучшую режиссуру сразу на двух международных кинофестивалях: в Берлине он был награжден за драматический триллер «Самаритянка», в Венеции — за драму «Пустой дом».

В 2011 году документальный фильм Ким Ки Дука «Ариран» был признан лучшим фильмом программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, в 2012-и его криминальная драма «Пьета» была награждена «Золотым львом» Венецианского кинофестиваля, став первым фильмом из Южной Кореи, получившим главный приз одного из крупнейших мировых кинофестивалей.

Режиссерская фильмография Ким Ки Дука насчитывает 24 картины, многие из них сняты по его собственному сценарию. Также он писал сценарии для других режиссеров.

Весной 2019 года Ким Ки Дук возглавлял жюри основного конкурса 41-го Московского международного кинофестиваля, на котором был показан его фильм «Человек, пространство, время и снова человек». В ноябре 2019 года Ким Ки Дук был председателем жюри основного конкурса IV Сочинского международного кинофестиваля. Режиссер тогда объявил, что съемки его следующего фильма пройдут в России.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU