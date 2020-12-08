Tokio Hotel едут в Россию

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В программу европейского тура 2021 года «Beyond The World» немецкой синти-поп-группы Tokio Hotel вошли концерты в Петербурге и Москве.
Как сообщают организаторы, концертное агентство TCI и компания NCA, в Петербурге Tokio Hotel выступят 9 ноября в клубе «Космонавт», в Москве — 11 ноября в клубе «ГлавClub».
Группа Tokio Hotel была создана в Магдебурге в 2001 году. С тех пор в 68 странах продано более 10 млн ее пластинок, немецкие музыканты получили множество наград по всему миру.
В 2019 и в начале 2020 года группа дала 43 концерта в Европе и США в рамках большого тура «Melancholic Paradise», который не был завершен из-за пандемии. В расписании нового турне «Beyond The World» 16 концертов в европейских городах.
«Кажется, пандемия длится вечность, как для нас, так и наших фанатов. Мы невероятно благодарны нашим поклонникам за преданность и не можем дождаться, чтобы наконец-то вернуться на сцену и отпраздновать это с ними, — говорят участники группы. — Работа над шоу продолжается уже несколько месяцев: наряду с песнями, написанными в течение последних 15 лет, мы также хотим исполнить новые композиции из нашего будущего альбома».
Речь идет о шестом студийном альбомоме Tokio Hotel, над которым музыканты работают в Берлине. О том, каким он будет, можно судить по синглам «Melancholic Paradise», «When It Rains It Pours», «Chateau» и «Berlin».
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