Мариинский театр представит «Кольцо нибелунга»

Сцена из оперы «Гибель богов» © Валентин Барановский / Мариинский театр

8, 9, 11 и 12 декабря в Мариинском театре под управлением Валерия Гергиева пройдут представления оперного цикла Вагнера «Кольцо нибелунга», перенесенные с весны этого года.

Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Кольцо нибелунга» — капитальный репертуарный проект Валерия Гергиева, ставший в 2000-х годах прорывом отечественного музыкального театра и утвердивший Мариинский в числе лучших оперных домов мира, отмечают в пресс-службе.

Все оперы цикла — «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов» — объединены пластическим замыслом российско-американского художника и дизайнера Георгия Цыпина. Главный образ, придуманный им, — слюдяные гиганты, великаны, похожие на истуканов с капища. Они молчаливо созерцают драму богов, валькирий и земных существ. Театральный художник Татьяна Ногинова соединила в костюмах греческие хламиды, римские тоги, татуировки самураев и перья ирокезов, а художник по свету Глеб Фильштинский создал изощренную световую партитуру, которая чутко реагирует на события в оркестре.

Петербургская постановка вагнеровской тетралогии была представлена в Америке, Европе и Азии и получила признание на родине Вагнера — в Германии.

В декабрьском цикле на сцене Мариинского театра выступят солисты оперной труппы Евгений Никитин, Михаил Петренко, Юрий Воробьев, Млада Худолей, Татьяна Павловская, Екатерина Семенчук, Михаил Векуа, Роман Бурденко, Евгения Муравьева и Елена Стихина.







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