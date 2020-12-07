РАН и Музей Востока запустили электронные библиотеки

© Государственный музей Востока

В открытом доступе в интернете появились архивы Российской академии наук (РАН) и коллекция изданий из фондов Государственного музея искусства народов Востока.

В электронном архиве РАН доступны тысячи научных материалов, оцифрованных специалистами Государственного академического университета гуманитарных наук.

Архив будет пополняться. Сейчас он включает видеозаписи лекций, книги, обзоры, рецензии, научные статьи, тезисы и учебные тексты по антропологии, археологии, этнографии, экономике, философии науки и техники, русской литературе и русскому языку, теории языка, политическим наукам, теории и истории культуры.

В электронной библиотеке Музея Востока Ars Asiatica представлены книги по искусству Средней Азии и восточных регионов России, арабских стран, Африки, Индии, Ирана, Китая, Кореи, Турции, Японии и других регионов.

Также на сайте библиотеки можно найти научные статьи, каталоги, путеводители, фотоальбомы, книжные раритеты.

«Читатели познакомятся с научными трудами действующих сотрудников Музея Востока, а также с работами известных искусствоведов прошлого века, создававших музей столетие назад: Бориса Денике, Бориса Веймарна, Федора Гогеля и многих других», — отмечают создатели библиотеки.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU