РАН и Музей Востока запустили электронные библиотеки

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В открытом доступе в интернете появились архивы Российской академии наук (РАН) и коллекция изданий из фондов Государственного музея искусства народов Востока.
В электронном архиве РАН доступны тысячи научных материалов, оцифрованных специалистами Государственного академического университета гуманитарных наук.
Архив будет пополняться. Сейчас он включает видеозаписи лекций, книги, обзоры, рецензии, научные статьи, тезисы и учебные тексты по антропологии, археологии, этнографии, экономике, философии науки и техники, русской литературе и русскому языку, теории языка, политическим наукам, теории и истории культуры.
В электронной библиотеке Музея Востока Ars Asiatica представлены книги по искусству Средней Азии и восточных регионов России, арабских стран, Африки, Индии, Ирана, Китая, Кореи, Турции, Японии и других регионов.
Также на сайте библиотеки можно найти научные статьи, каталоги, путеводители, фотоальбомы, книжные раритеты.
«Читатели познакомятся с научными трудами действующих сотрудников Музея Востока, а также с работами известных искусствоведов прошлого века, создававших музей столетие назад: Бориса Денике, Бориса Веймарна, Федора Гогеля и многих других», — отмечают создатели библиотеки.
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