На конференции Музея Москвы представят «Словарь эпохи пандемии»

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С 10 по 12 декабря Музей Москвы проведет V Международную конференцию «Музей в городе — город в музее», на которой историки, антропологи, кураторы, художники, архитекторы, социологи, урбанисты, искусствоведы и культурологи обсудят вопросы исторического и современного развития города. Завершит конференцию презентация «Словаря эпохи пандемии» — 24-го выпуска философско-теоретического журнала «Синий диван».
Презентация состоится 16 декабря в 19:00. «Словарь эпохи пандемии» состоит из 38 слов-определений и представляет собой попытку концептуализации меняющегося мира философами, теоретиками культуры, писателями и поэтами.
Первый день основной программы конференции «Музей в городе — город в музее» будет посвящен памяти первого директора Музея Москвы, историка Петра Сытина (1885–1968). Вместе с ведущими архитекторами, культурологами и историками участники конференции обсудят главные идеи Петра Сытина, актуальные городские исследования и возможности экспозиционного пространства города.
Среди участников мероприятий первого дня историк, краевед, писатель Лев Лурье, сооснователь архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро, член президиума ИКОМ России Михаил Гнедовский, советник президента Российского еврейского конгресса по культуре, искусствовед и социолог Анатолий Голубовский, директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко, литературный критик, куратор выставок, продюсер Анна Наринская.
Второй и третий дни конференции объедит тема «Странное время» и выставка «Музей самоизоляции», подготовленная совместно с галереей «Триумф». Исследователи из разных стран поделятся своими мыслями о том, как сегодняшний кризис трансформирует восприятие времени и пространства, перестраивает социальный мир и пересоздает ежедневные практики. Эксперты также поделятся своими методами анализа и описания опыта самоизоляции.
Среди участников мероприятий второго и третьего дней представители музеев Лондона, Вены, Амстердама, культуролог, профессор компьютерных наук Городского университета Нью-Йорка и автор книг о цифровой культуре и новых медиа Лев Манович, антрополог и ассоциированный профессор антропологии миграции Оксфордского университета Даце Дзеновска, профессор психологии и антропологии среды, руководитель группы исследователей публичных пространств в высшей школе Городского университета Нью-Йорка Сета Лоу, президент компании Habidatum Алексей Новиков, кандидат культурологии, доцент Департамента медиа НИУ ВШЭ Оксана Мороз, поэт, писатель, эссеист Линор Горалик, кандидат филологических наук и соавтор книги «Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР» Александра Архипова.
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