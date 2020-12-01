В Петербурге вручили премию «Прорыв»

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30 ноября в Молодежном театре на Фонтанке состоялась церемония вручения 11-й Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв».
Эксперты премии выбирали лучшие работы театральных деятелей младше 35 лет в сезоне 2018/2019. В шести категориях были представлены 42 номинанта.
Вручение премии должно было состоятся в апреле, но из-за пандемии его перенесли на осень. Запись трансляции церемонии доступна на сайте премии. Там же опубликован список лауреатов 11-го сезона:
«Лучший режиссер»
«Лучший актер»
«Лучшая актриса»
«Лучшая роль второго плана»
«Лучший художник»
«Лучший менеджер»
Специальный приз жюри «За выдающиеся актерские работы» присужден Юлии Захаркиной, Яне Савицкой, Дмитрию Крестьянкину и Петру Чижову — актерам спектакля «Исследование ужаса», проекта «Квартира» и фонда «Альма Матер», реж. Борис Павлович.
Специальный приз жюри «За поиски в области синтетического театра» присужден Евгению Ткачуку, режиссеру спектакля «Священный полет цветов» Конно-драматического театра «ВелесО».
Специальный приз номинационного совета присужден актрисе Александре Магелатовой за оригинальность творческого поиска.
7 ноября завершился прием заявок от театров на соискание 12-й премии «Прорыв». В этом году в оргкомитет поступило 129 заявок. В ближайшее время будет объявлен состав номинационного совета, который сформирует шорт-лист лучших работ в сезоне 2019/2020. Вручение премии запланировано на весну 2021 года.
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