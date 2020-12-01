В Петербурге вручили премию «Прорыв»

30 ноября в Молодежном театре на Фонтанке состоялась церемония вручения 11-й Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв».

Эксперты премии выбирали лучшие работы театральных деятелей младше 35 лет в сезоне 2018/2019. В шести категориях были представлены 42 номинанта.

Вручение премии должно было состоятся в апреле, но из-за пандемии его перенесли на осень. Запись трансляции церемонии доступна на сайте премии. Там же опубликован список лауреатов 11-го сезона:

«Лучший режиссер»

Жюри приняло решение не присуждать премию



«Лучший актер»

Олег Сенченко — за исполнение роли Волохова в спектакле «Обрыв», ТЮЗ имени А.А. Брянцева, реж. Анатолий Ледуховский



«Лучшая актриса»

Анна Кочеткова — за исполнение роли Анны в спектакле «Посмотри на него», «Театр ненормативной пластики», реж. Роман Каганович



«Лучшая роль второго плана»

Александр Кошкидько — за исполнение роли в спектакле «Лавр», Театр на Литейном, реж. Борис Павлович



«Лучший художник»

Ник Хамов — за создание сценографии и кинетических машин в спектакле «Faust.Labor» Инженерного театра «АХЕ».



«Лучший менеджер»

Анна Каргапольцева, Михаил Каргапольцев — за развитие и продвижение театра «ЦЕХЪ» в сезоне 2018/2019



Специальный приз жюри «За выдающиеся актерские работы» присужден Юлии Захаркиной, Яне Савицкой, Дмитрию Крестьянкину и Петру Чижову — актерам спектакля «Исследование ужаса», проекта «Квартира» и фонда «Альма Матер», реж. Борис Павлович.

Специальный приз жюри «За поиски в области синтетического театра» присужден Евгению Ткачуку, режиссеру спектакля «Священный полет цветов» Конно-драматического театра «ВелесО».

Специальный приз номинационного совета присужден актрисе Александре Магелатовой за оригинальность творческого поиска.

7 ноября завершился прием заявок от театров на соискание 12-й премии «Прорыв». В этом году в оргкомитет поступило 129 заявок. В ближайшее время будет объявлен состав номинационного совета, который сформирует шорт-лист лучших работ в сезоне 2019/2020. Вручение премии запланировано на весну 2021 года.









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