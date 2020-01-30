Объявлены номинанты театральной премии «Прорыв»

Сегодня, 30 января, номинационный совет Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» объявил номинантов по итогам сезона 2018-2019.

Премия «Прорыв» с 2008 года присуждается театральным деятелям не старше 35 лет. В этом году лидером по числу номинаций стал ТЮЗ имени А.А. Брянцева. В нескольких категориях на премию номинированы две постановки: «Обрыв» Анатолия Ледуховского в ТЮЗе и «Исследование ужаса» Бориса Павловича (проект «Квартира»).

Список номинантров премии опубликован на ее сайте.

Обладателей премии «Прорыв» назовут 27 апреля на торжественной церемонии на Новой сцене Александринского театра. Режиссером церемонии станет победитель «Прорыва» прошлого года — режиссер Роман Каганович.

«Лучший режиссер»

Анна Бессчастнова — за постановку спектакля «Собачка, которой не было», Городской театр;

Андрей Богданов — за постановку спектакля «Мария Стюарт», Камерный театр «ТОК»;

Елизавета Бондарь — за постановку спектакля «Близкие друзья», ТЮЗ имени А.А. Брянцева;

Роман Каганович — за постановку спектакля «Посмотри на него», «Театр ненормативной пластики»;

Евгений Корняг — за постановку спектакля «Сад наслаждений», театр Karlsson Haus;

Евгений Ткачук — за постановку спектакля «Священный полет цветов», Конно-драматический театр «Велесо»;

Артем Томилов — за постановку спектакля «табортаборт», Площадка «Скороход».



«Лучший художник»

Константин Бинкин — за световое оформление спектакля «Аустерлиц», БДТ имени Г.А. Товстоногова, реж. Евгения Сафонова;

Ник Хамов — за создание сценографии и кинетических машин в спектакле «Faust.Labor» Инженерного театра «АХЕ».



«Лучшая актриса»

Василиса Денисова — за исполнение роли Марлин в спектакле «TOPGIRLS», Социально-художественный театр, реж. Галина Жданова;

Юлия Захаркина — за исполнение роли Якова Друскина в спектакле «Исследование ужаса», проект «Квартира», реж. Борис Павлович;

Анна Кочеткова — за исполнение роли Анны в спектакле «Посмотри на него», «Театр ненормативной пластики», реж. Роман Каганович;

Анна Мигицко — за исполнение роли Веры в спектакле «Обрыв», ТЮЗ имени А.А. Брянцева, реж. Анатолий Ледуховский;

Алина Никольская — за исполнение роли Ольги Игоревны Горелкиной в спектакле «День учителя / 2048», «Этюд-театр», реж. Мария Селедец;

Яна Савицкая — за исполнение роли Леонида Липавского в спектакле «Исследование ужаса», проект «Квартира», реж. Борис Павлович;

Анна Слынько — за исполнение роли Эрнестины в XX веке в спектакле «Близкие друзья», ТЮЗ имени А.А. Брянцева, реж. Елизавета Бондарь.



«Лучший актер»

Николай Балобан — за исполнение роли Мортимера в спектакле «Мария Стюарт», Камерный театр «ТОК», реж. Андрей Богданов;

Владимир Кузнецов — за моноспектакль «табортаборт», Площадка «Скороход», реж. Артем Томилов;

Егор Лесников — за исполнение роли Мужа в спектакле «Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко», Театр-фестиваль «Балтийский дом», реж. Андрей Прикотенко;

Иван Николаев — за исполнение роли Павла в спектакле «Сосед», театр post;

Олег Сенченко — за исполнение роли Волохова в спектакле «Обрыв», ТЮЗ имени А.А. Брянцева, реж. Анатолий Ледуховский;

Кузьма Стомаченко — за исполнение роли Райского в спектакле «Обрыв», ТЮЗ имени А.А. Брянцева, реж. Анатолий Ледуховский;

Иван Стрюк — за исполнение ролей Ханса и Коли в спектакле «Близкие друзья», ТЮЗ имени А.А. Брянцева, реж. Елизавета Бондарь;

Федор Федотов — за исполнение роли Мэннерса-младшего в спектакле «Алые паруса», ТЮЗ имени А.А. Брянцева, реж. Сусанна Цирюк;

Ник Хамов — за исполнение роли Фауста в спектакле «Faust.Labor», Инженерный театр «АХЕ»;

Евгений Шумейко — за исполнение роли Зилова в спектакле «Утиная охота», театр «Мастерская», реж. Григорий Козлов.



«Лучший исполнитель роли второго плана»

Илья Божедомов — за исполнение роли Николки в спектакле «Обрыв», ТЮЗ имени А.А. Брянцева, реж. Анатолий Ледуховский;

Анастасия Казакова — за исполнение роли Марфеньки в спектакле «Обрыв», ТЮЗ имени А.А. Брянцева, реж. Анатолий Ледуховский;

Александр Кошкидько — за исполнение роли в спектакле «Лавр», Театр на Литейном, реж. Борис Павлович;

Дмитрий Крестьянкин — за исполнение роли Николая Заболоцкого в спектакле «Исследование ужаса», проект «Квартира», реж. Борис Павлович;

Алена Кучкова — за исполнение роли Пульхерии Александровны Раскольниковой в спектакле «Преступление и наказание», театр «Приют комедианта», реж. Константин Богомолов; Дарина Одинцова — за исполнение роли в спектакле «Лавр», Театр на Литейном, реж. Борис Павлович;

Ксения Плюснина — за исполнение ролей Терпеливой Гризельды и Кит в спектакле «TOPGIRLS», Социально-художественный театр, реж. Галина Жданова;

Мария Сандлер — за исполнение роли в спектакле «Аустерлиц», БДТ имени Г.А. Товстоногова, реж. Евгения Сафонова;

Анна Христич — за исполнение роли Бабушки Нино в спектакле «Собачка, которой не было», Городской театр, реж. Анна Бессчастнова;

Петр Чижов — за исполнение роли Александра Введенского в спектакле «Исследование ужаса», проект «Квартира», реж. Борис Павлович.



«Лучший менеджер»

Станислав Белозеров — за реализацию театральной программы Площадки «Скороход» в сезоне 2018–2019;

Дарья Добрынина — за реализацию проекта «Фламандская школа» в рамках Русского павильона LVIII Венецианской биеннале;

Ксения Евдокимова — за подготовку и выпуск российской адаптации проекта швейцарской театральной компании Dreams Come True «Пожалуйста, дальше (Гамлет)» в рамках V Летнего фестиваля искусств «Точка доступа»;

Анна Каргапольцева, Михаил Каргапольцев — за развитие и продвижение театра «ЦЕХЪ» в сезоне 2018–2019;

Софья Ошлыкова — за реализацию проекта Chill_ka (читки современных пьес в барах Петербурга);

Артем Томилов — за старт и координирование работы театральной компании «Перфобуфет».

Специальный приз номинационного совета присужден актрисе Александре Магелатовой за оригинальность творческого поиска.

В составе Номинационного совета работали театральные критики и театроведы Марина Корнакова, Оксана Кушляева, Николай Песочинский, Андрей Пронин, Олеся Пушкина, Дмитрий Ренанский, Ирина Селезнева-Редер, Надежда Стоева, Елена Строгалева, Евгения Тропп, Лилия Шитенбург.

Шорт-лист в менеджерской номинации сформирован cоветом премии с участием привлеченных экспертов — директора театра «Мастерская» Михаила Барсегова и директора Театра комедии имени Н.П. Акимова Алексея Фрадина.



















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