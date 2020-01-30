Объявлены номинанты театральной премии «Прорыв»

Коробка с карандашами, или Марксистская социология им. А. Новоженовой
Глеб Напреенко, Арсений Жиляев и Валентин Дьяконов о будущей книге Александры Новоженовой30 января 2020642
Сегодня, 30 января, номинационный совет Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» объявил номинантов по итогам сезона 2018-2019.
Премия «Прорыв» с 2008 года присуждается театральным деятелям не старше 35 лет. В этом году лидером по числу номинаций стал ТЮЗ имени А.А. Брянцева. В нескольких категориях на премию номинированы две постановки: «Обрыв» Анатолия Ледуховского в ТЮЗе и «Исследование ужаса» Бориса Павловича (проект «Квартира»).
Список номинантров премии опубликован на ее сайте.
Обладателей премии «Прорыв» назовут 27 апреля на торжественной церемонии на Новой сцене Александринского театра. Режиссером церемонии станет победитель «Прорыва» прошлого года — режиссер Роман Каганович.
«Лучший режиссер»
«Лучший художник»
«Лучшая актриса»
«Лучший актер»
«Лучший исполнитель роли второго плана»
«Лучший менеджер»
Специальный приз номинационного совета присужден актрисе Александре Магелатовой за оригинальность творческого поиска.
В составе Номинационного совета работали театральные критики и театроведы Марина Корнакова, Оксана Кушляева, Николай Песочинский, Андрей Пронин, Олеся Пушкина, Дмитрий Ренанский, Ирина Селезнева-Редер, Надежда Стоева, Елена Строгалева, Евгения Тропп, Лилия Шитенбург.
Шорт-лист в менеджерской номинации сформирован cоветом премии с участием привлеченных экспертов — директора театра «Мастерская» Михаила Барсегова и директора Театра комедии имени Н.П. Акимова Алексея Фрадина.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
19:21Объявлены номинанты театральной премии «Прорыв»
17:02Путин рекомендовал создать музей на Бутовском полигоне
16:26Мемориальный номер Пастернака откроется в санатории «Узкое»
13:39Положение людей с инвалидностью в российской арт-среде обсудят в Москве
13:13«Порнофильмы» выступят на московском концерте Green Day
12:35В Московской консерватории пройдет фестиваль «Зимние грезы»
9:28Cпецпроект премии «НОС» пройдет в Нью-Йорке
29 января 2020
18:19Краснодарский центр «Типография» откроется в новом пространстве
16:00В конкурс Берлинале вошел один из фильмов проекта «Дау»Все новости
Глеб Напреенко, Арсений Жиляев и Валентин Дьяконов о будущей книге Александры Новоженовой30 января 2020642
Radiohead опубликовали почти полный аудио-, видео- и фотоархив, накопленный за 35 лет деятельности. В лабиринтах ссылок разбирался Радиф Кашапов30 января 2020569
Лада Панова о забытом шедевре русского модернизма30 января 2020727
Ксения Гусева и Александра Селиванова о выставке «Ткани Москвы»29 января 20201505
Каждый музыкант мечтает создать в своей жизни что-нибудь вечное. У Егора Летова таковым должен был стать альбом «Прыг-скок»29 января 202012165
COLTA.RU продолжает обсуждать гендерные вопросы29 января 20203502
Натали Форже рассказывает, как устроены волны Мартено, за что их любят современные композиторы и почему круто играть Мессиана на рок-концерте28 января 20201324
Алексей Конаков о прозе Василия Кондратьева28 января 20201995
Максим Емельянычев и «Солисты Нижнего Новгорода» в «Зарядье»27 января 20201953
Алиса Ложкина о книге «Перманентная революция», политизации авангарда и перспективах искусства Украины27 января 20201550
Новые альбомы «Сплина», «макулатуры», Morgenshtern'а и еще семь примечательных отечественных релизов27 января 20203774
Можно ли считать президентские поправки в конституцию «госизменой»? И где мы теперь как граждане должны обнаружить себя? Это обсуждают философы Светлана Бардина, Константин Гаазе и Петр Сафронов при участии Глеба Павловского24 января 20204122