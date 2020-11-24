Юрий Дмитриев останется под стражей до 27 февраля 2021 года

Сегодня напротив посольства РФ в Берлине открылась уличная фотовыставка «Сторож истории», посвященная Юрию Дмитриеву. Автор выставки – петербургская журналистка Светлана Кульчицкая. © Светлана Кульчицкая

Сегодня, 24 ноября, в Петрозаводском городском суде начался третий процесс по делу историка Юрия Дмитриева. По итогам первого заседания срок его заключения в СИЗО продлен на три месяца.

Об этом сообщает «Интерфакс». Следующее заседание назначено на 27 декабря.

Слушания проходят в закрытом режиме, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в здание суда пускают только участников дела, сообщили COLTA.RU в Международном Мемориале. Тем не менее, у входа в суд собрались друзья и знакомые Юрия Дмитриева из Петрозаводска, Москвы и Петербурга.

В период, предшествовавший началу процесса, Петрозаводский городской суд дважды, сославшись на недочеты в оформлении, отказался принять кассационную жалобу на решение Верховного суда Карелии от 29 сентября 2020 года, который отменил оправдательный приговор в отношении Дмитриева (обвинения в изготовлении детской порнографии; в совершении развратных действий; в незаконном хранении оружия) и отправил дело на рассмотрение новым составом судей.

Юрист Правозащитного центра «Мемориал» Марина Агальцова опубликовала комментарий о третьем процессе по делу Дмитриева. В комментарии, в частности, говорится:

«Возможно, Петрозаводский суд хочет побыстрее рассмотреть дело и отделаться от этого процесса, который привлечет внимание российской общественности и, конечно, международное внимание? На заседания к Юрию Дмитриеву приезжали историки и писатели (Людмила Улицкая, Николай Эппле, Марина Вишневецкая), актеры (Лия Ахеджакова), дипломаты. Естественно, внимание нервирует судейский корпус. И суд пытается расправиться с процессом побыстрее. Это как с противным лекарством: легче проглотить быстро, а не растягивать процесс».







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