Карен Бальян прочитает онлайн-лекцию об армянском модернизме

Корюн Акопян, Гурген Мушегяна. Стадион «Раздан» в Ереване. 1971 © «Ноги в тепле»

24 ноября благотворительный лекторий «Ноги в тепле» представит онлайн-лекцию архитектра Карена Бальяна «Армянский модернизм. Архитектура свободных форм и пространств».

Начало в 20:00, регистрация — здесь.

Лекция проводится в рамках благотворительного лектория «Ноги в тепле», созданного для оказания необходимой адресной помощи армянским беженцам, оказавшимся без средств к существованию и крыши над головой в результате военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году, сообщают организаторы.

«Электронный билет на лекцию — это ваше пожертвование той или иной семье, — пишут они. — Эти деньги мы переведем проверенным волонтёрам в Армении, каждый из которых взял под свое крыло семью».

Карен Бальян — профессор, член-корреспондент Международной академии архитектуры (МААМ), гендиректор ООО «Архитектурно-художественная мастерская Карена Бальяна».

Архитектор-практик, историк архитектуры. Автор книг и более 200 статей, посвященных, главным образом, современной армянской архитектуре, в числе которых: «Современная национальная архитектура Армении» (1987), «Архитекторы Тарханян, Хачикян, Погосян» (2012), «Мемориал Егерн» (2015), «Аэропорт «Звартноц» (2016), «Летний кинотеатр «Москва» (2018), «Стадион «Раздан» (2019).







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