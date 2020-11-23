Художники проводят благотворительный аукцион в поддержку осужденных за наркотики

Кирилл Лебедев (Кто). Иногда судьи тоже никто. 2020 © vyruchay.art

22 ноября начался благотворительный онлайн-аукцион современного искусства «Выручай!» в поддержку осужденных по делам о наркотиках, организованный московскими художниками.

Аукцион «Выручай!» продлится до 27 декабря, в нем примут участие более тридцати художников. Каждую среду и пятницу на странице аукциона в фейсбуке будут выставляться по четыре лота.

Половина вырученных средств будет пожертвована в Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова и порталу правовой помощи Hand-Help.ru.

Предаукционная выставка до 13 декабря проходит в пространстве Инклюзивного культурного центра «Тверская 15», регистрация — здесь.

«Люди, лишенные свободы за употребление наркотиков, заслуживают особого внимания. Они входят в одну из самых отвергаемых обществом групп и страдают от чрезмерно строгого и несправедливого наказания. Сегодня в России по "народной" 228 статье отбывают наказание более 120 тысяч человек: это около четверти всех заключенных в стране. Большинство осужденных — люди в возрасте до 30 лет, — напоминают организаторы аукциона. — Исключение и изоляция не приводят к решению проблем. Люди, употребляющие наркотики, должны иметь доступ к социальной поддержке, профилактике негативных последствий употребления и реабилитации, а не наказываться тюремным сроком. Лишенные медицинской помощи, проживающие в плохих условиях, занятые на опасных производствах заключенные теряют здоровье, лишаются возможности учиться, строить карьеру, создавать семью и быть частью социума».

«В мире скрытого больше, чем видимого, — говорит куратор аукциона Денис Мустафин. — На многое мы сами предпочитаем закрывать глаза, но есть вещи, не замечать которые нас заставляют. Художник по умолчанию — фигура всматривающаяся: тот, кто глядит не отрываясь, во все глаза. А потом показывает то, что другие, возможно, пропустили, проглядели, проигнорировали».







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