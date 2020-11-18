 
17:40 18 ноября 2020Новости
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Еврейский музей запустил онлайн-игру к выставке «Дом для машин

News_detailed_picture© Еврейский музей и центр толерантности

На сайте Еврейского музея и центра толерантности появилась онлайн-игра «Конструктор». Ее выпуск приурочен к проходящей в музее выставке «Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи».

В «Конструкторе» пользователю предлагают представить себя архитектором-авангардистом и построить пять знаменитых московских гаражей. Механика игры напоминает тетрис: чтобы повернуть деталь правильным образом, необходимо нажать на экран или клавиатуру.

В игре четыре «жизни» и пять уровней, каждый из которых сложнее предыдущего. На первом уровне пользователю необходимо построить Бахметьевский гараж (1927, арх. К. Мельников), на втором — гараж «Интуриста» (1933–1940, арх. К. Мельников, В. Курочкин), на третьем — гараж Наркомтяжпрома (1933, арх. З. Носкин), на четвертом — гараж Госплана (1936, К. Мельников, В. Курочкин), на финальном — гараж ЦИК СССР и ВЦИК (1935–1941, арх. М. Минкус, Л. Варзар).

После прохождения каждого уровня пользователю предлагается короткая справка об архитектуре и истории построенного им гаража.

Результат игры рассказывает о том, кем пользователь, в зависимости от того, как далеко ему удалось зайти в игре, мог бы быть в автомобильной Москве 1920-30 годов. Мы предлагаем и вам проверить себя и узнать, кто вы: Владимир Маяковский, который совсем не умел водить авто, или Константин Мельников, который строил гаражи лучше всех?

Игра доступна на русском и английском языках.

Выставка «Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи» открылась в Еврейском музее 29 октября. Она рассказывает истории авангардных московских гаражей и их создателей, показывает ретро-авто, живопись, фотографии и многое другое. Архитектура выставки, созданная Кириллом Ассом и Надеждой Корбут, вдохновлена индустриальной эстетикой 1920–30 годов.

Согласно указу мэра Москвы, с 13 ноября выставка «Дом для машин» закрыта для посещения, но публичная программа к выставке продолжается в онлайн-формате, а в ближайшем будущем музей планирует запустить онлайн-экскурсии и аудиогид.


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