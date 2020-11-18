Объявлен шорт-лист приза Ассоциации музыкальных критиков

Сцена из оперы «Садко» © Дамир Юсупов / Большой театр

17 ноября Ассоциация музыкальных критиков (АМК) объявила номинантов на Приз критики по итогам сезона 2019/20.

Как сообщает сайт АМК, по итогам голосования членов Ассоциации сформирован список из пяти номинантов:

Богдан Волков — за исполнение главной партии в опере «Похождения повесы» (МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко);

— за исполнение главной партии в опере «Похождения повесы» (МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко); Издательство Яромира Хладика — за старт серии книг о музыке (Мортон Фелдман. «Привет Восьмой улице»; Борис Филановский. «Шмоцарт»);

— за старт серии книг о музыке (Мортон Фелдман. «Привет Восьмой улице»; Борис Филановский. «Шмоцарт»); «Садко», Большой театр — за возвращение на российскую сцену режиссера Дмитрия Чернякова;

— за возвращение на российскую сцену режиссера Дмитрия Чернякова; Уральский академический филармонический оркестр под управлением Дмитрия Лисса — за смелость и концептуальность программ: «Турангалила» Оливье Мессиана, «Плот "Медузы"» Ханса Вернера Хенце;

— за смелость и концептуальность программ: «Турангалила» Оливье Мессиана, «Плот "Медузы"» Ханса Вернера Хенце; Владимир Юровский — за концерты сезона.



Лауреат шестого сезона Приза критики будет объявлен до конца ноября.

Приз вручается с 2015 года за достижения в области музыкального и музыкально-театрального искусства в истекшем сезоне. В 2019 году приз был присужден дирижеру Максиму Емельянычеву.







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