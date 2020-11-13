В Краснодарском крае открылся Фонд искусства «Голубицкое»

© Михаил Мордасов

Команда Центра современного искусства «Заря» объявила о начале работы нового проекта – Фонда искусства «Голубицкое», расположенного на территории действующего винодельческого хозяйства «Поместье Голубицкое» в Темрюкском районе Краснодарского края.

Как сообщает пресс-служба ЦСИ «Заря», проект создан для поддержки российских художников и развития международного сотрудничества в сфере современного искусства.

В Фонде искусства «Голубицкое» работает международная круглогодичная резиденция для художников, кураторов, писателей, историков, археологов и междисциплинарных исследователей, организуются выставки, проводится просветительская программа. В 2023 году на территории фонда планируется открыть арт-парк.

Первым выставочным проектом фонда стал «Таманский дневник» художницы Алисы Йоффе. В экспозицию вошли ее работы, созданные во время резиденции и в путешествии по Таманскому полуострову. Выставка продлится до 30 ноября.







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