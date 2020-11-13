В Краснодарском крае открылся Фонд искусства «Голубицкое»

Новый FemFest: где, что, когда?
Подробный гид по фестивалю, который пройдет через неделю, от его организаторов13 ноября 2020612
Команда Центра современного искусства «Заря» объявила о начале работы нового проекта – Фонда искусства «Голубицкое», расположенного на территории действующего винодельческого хозяйства «Поместье Голубицкое» в Темрюкском районе Краснодарского края.
Как сообщает пресс-служба ЦСИ «Заря», проект создан для поддержки российских художников и развития международного сотрудничества в сфере современного искусства.
В Фонде искусства «Голубицкое» работает международная круглогодичная резиденция для художников, кураторов, писателей, историков, археологов и междисциплинарных исследователей, организуются выставки, проводится просветительская программа. В 2023 году на территории фонда планируется открыть арт-парк.
Первым выставочным проектом фонда стал «Таманский дневник» художницы Алисы Йоффе. В экспозицию вошли ее работы, созданные во время резиденции и в путешествии по Таманскому полуострову. Выставка продлится до 30 ноября.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:21В Краснодарском крае открылся Фонд искусства «Голубицкое»
17:53Мариинский театр едет на гастроли в Москву
17:08Художники из России и Аляски встретятся на онлайн-семинаре
16:22Фильм «Против течения» покажут на «Пилигриме»
15:46ГЦСИ Петербург готовит Art Weekend
14:55Фестиваль Vivacello перенесен на 2021 год
13:20Фестиваль немецкого кино пройдет в Москве
11:49«Человек из Подольска» выходит в российский прокат
12 ноября 2020
17:09Андрей Борисов, возможно, на время останется во главе Пермской оперыВсе новости
Подробный гид по фестивалю, который пройдет через неделю, от его организаторов13 ноября 2020612
Почему бруталистская архитектура стала популярной у поколения TikTok? И какова ее связь с постпанком и советской волной? Объясняет британский архитектурный критик Оуэн Хазерли и подбирает музыку к нашим панелькам13 ноября 20201039
Дмитрий Кузьмин об одном литературном казусе13 ноября 20201115
«Не сезон» Евгении Буравлевой в нижегородской галерее FUTURO12 ноября 20201250
Об ответственности солдат вермахта и о неровном отношении в Западной Германии к принудительному труду остарбайтеров — Себастиан Герхардт, сотрудник «Топографии террора»12 ноября 20201296
Фестиваль «Blick'20: Горизонты возраста»: две песни о жизни после пенсии12 ноября 20201153
Назад к русскому року: выступив на одном фестивале с Underworld и Diplo, музыкант из Казани вернулся к щемящим душу припевам и корпоративу со стриптизершей12 ноября 20201245
Роман Михайлов: большое интервью12 ноября 20201854
О чем мечтают Андрей Кончаловский и его «Дорогие товарищи!»11 ноября 20202342
От «процесса победителей», каким он долгое время пренебрежительно считался в Западной Германии, — к перекраиванию политической карты Европы11 ноября 20202411
Павел Сельдемиров о времени, смерти и философии в искусстве11 ноября 20201411
Ангелина Давыдова прочла «климатический хоррор» Дэвида Уоллеса-Уэллса «Необитаемая Земля. Жизнь после глобального потепления» и уверена, что он плотно приближен к реальности11 ноября 20202902