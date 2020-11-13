Художники из России и Аляски встретятся на онлайн-семинаре

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17 ноября на IV Арктическом форуме искусств пройдет онлайн-семинар «Новоархангельск и неизвестные истории Арктики», в котором примут участие художники из России и Аляски.
Начало в 19:00 мск, язык семинара — английский, регистрация — здесь. Семинар проводится совместно с Арктическим институтом искусств и Анкоридж Музеем (Аляска).
Как отмечают организаторы, семинар будет интересен студентам и преподавателям направлений культурологии и искусствоведения, дизайнерам, музыкантам, а также широкой публике, интересующейся искусством Севера и Арктики XX и XXI веков.
Несколько лет назад жители Архангельска на севере России с удивлением узнали о том, что первой столицей Аляски был город Новоархангельск (ныне — Ситка), а ее губернатором был Александр Баранов из города Каргополя сегодняшней Архангельской области. Этого факта не изучали в постсоветской средней школе, как, впрочем, и многих других, связанных с историей культуры региона.
Сегодня художники Аляски работают в самых различных практиках: это и фотография, и текстиль, и скульптура, и металл, и видеоарт. Какие истории они рассказывают и как это связано с собственными мифологиями? Кто решает, что мы будем помнить? Какова роль искусства и скульптуры в создании коллективной памяти?
Об этом будут говорить художники Марек Ранис, Анна Хувер, Соня Келлихер-Комбс, Устина Яковлева, Сергей Жигальцов, Николай Гернет и другие участники семинара. Модератор — искусствовед Екатерина Шарова.
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