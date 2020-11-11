Стэнли Кубрик собирался экранизировать «Доктора Живаго»

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Стэнли Кубрик лично обращался к Борису Пастернаку с просьбой о приобретении прав на создание фильма по роману «Доктор Живаго». Это следует из письма режиссера, обнаруженного в Великобритании.
Как сообщает The Guardian, находку сделал британский историк кино Джон Фенвик, работая в Кубриковском архиве Лондонского университета искусств.
В письме от 8 января 1959 года Кубрик рассказывает Пастернаку об успехе своей последней картины «Тропы славы» (Paths of Glory, 1957) с Кирком Дугласом, признанной фильмом года в Бельгии, Бразилии и Финляндии, а также выражает намерение купить права на экранизацию «Доктора Живаго».
«Мы связались с юридической фирмой в Нью-Йорке, которая представляет итальянского издателя книги, — говорится в письме. — Переговоры зашли в тупик, поскольку он пока не готов заключить сделку».
Документы, найденные Фенвиком в Висконсинском центре исследований кино и театра, показывают, что Кубрик и его продюсер Джеймс Б. Харрис хотели приобрести права на экранизацию книги Пастернака еще в декабре 1958 года и обсуждали свои планы с компанией Кирка Дугласа Bryna Productions.
Роман «Доктор Живаго» был написан в 1945–55 годах. Книга вызвала резкую критику официальной советской литературной среды и не была допущена к печати. В 1956 году Пастернак, не надеясь на скорую публикацию романа в СССР, передал копию рукописи итальянскому издателю Джанджакомо Фельтринелли, который осенью 1957 года выпустил роман на итальянском языке. В 1958 году вышел английский перевод.
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