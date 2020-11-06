Антон Гетьман возглавит «Новую оперу»

© Артур Селезнев / Президентский центр Бориса Ельцина

По предложению департамента культуры Москвы пост директора Московского театра «Новая опера» имени Е.В. Колобова займет Антон Гетьман.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента.

«"Новая опера" является директорским театром, где административное и художественное руководство находятся в одних руках. Месяц назад Дмитрий Сибирцев, возглавлявший театр в течение восьми лет, перешел на другое направление работы, в этой связи "Новую оперу" было предложено возглавить Антону Гетьману, — цитирует пресс-служба начальника управления театров и концертных организаций департамента культуры города Москвы Наталью Дрожникову. — Уверена, что опыт и профессионализм Антона Александрович позволят ему справиться с новой самостоятельной задачей».

Антон Гетьман (р. 1964) в 1990-х годах был директором драматического театра «На Литейном» и Петербургской филармонии, затем работал исполнительным директором Центра имени Вс. Мейерхольда в Москве, а в 2002–2016 годах — заместителем генерального директора Большого театра, в 2016 года стал генеральным директором Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ).

«Я благодарен департаменту культуры за оценку моей работы, новое назначение для меня серьезный профессиональный вызов и ответственность. Хочется видеть "Новую оперу" включенной в общеевропейский культурный контекст оперы и современного танца, активно реализующей междисциплинарные, гастрольные, образовательные и совместные программы, в том числе и с другими театрами. Реализация такого амбициозного проекта потребует слаженной работы всей команды», — прокомментировал свое назначение Антон Гетьман.

Он также выразил благодарность коллективу МАМТ и поделал успеха бывшим коллегам.

5 ноября стало известно, что департамент культуры Москвы назначил исполняющим обязанности генерального директора МАМТ Андрея Черномурова, первого заместителя гендиректора театра.







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