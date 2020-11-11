Большой фестиваль мультфильмов раздал призы

Объявлены обладатели призов XIV Большого фестиваля мультфильмов.

Гран-при конкурса российской анимации за лучший короткометражный фильм получила «Хозяйка Медной горы» Дмитрия Геллера, которая в этом году победила на Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале.

Приз за лучший студенческий фильм присужден работе Алины Титоренко «Селезень, веревочка и желудь», специальный приз жюри «За открытие новых территорий в детском кино» получил фильм «Уточка и кенгуру» Лизы Скворцовой, специальный приз жюри «За удивительное отражение ускользающего времени» — фильм «Ба» Светланы Филипповой.

Гран-при конкурса зарубежной анимации с формулировкой «За страстный взгляд на подростковые страхи в тревожной красоте изобразительного мира» присужден фильму Аньес Патрон «И вот медведь» (Франция).

Приз критики получил «Прохожий» Пьетера Кудизера (Бельгия), приз дирекции — «Боксбалет» Антона Дьякова (Россия), приз зрительских симпатий — «Привет, багульник!» Натальи Мирзоян (Россия).

Полный список обладателей призов фестиваля опубликован на его сайте.

XIV Большой фестиваль мультфильмов проходил с 29 октября по 9 ноября в смешанном формате: конкурсная и детская программа были показаны онлайн, а полнометражные фильмы, внеконкурсные и специальные программы — в московских кинотеатрах.

В этом году на фестивале впервые появились конкурсные программы, которые оценивало профессиональное жюри. На конкурс была подана 1501 заявка из 89 стран, для участия в российском конкурсе было отобрано 95 фильмов, в зарубежном конкурсе соревновались 90 фильмов из 33 стран.







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