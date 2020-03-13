Подведены итоги Суздальского фестиваля

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15 марта в Суздале были объявлены победители XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино. Гран-при получил мультфильм режиссера Дмитрия Геллера «Хозяйка Медной горы».
Специальный приз с формулировкой «за элегантность» присужден фильму Лизы Скворцовой «Уточка и кенгуру», специальный приз с формулировкой «за ударную драматургию» — фильму Антона Дьякова «Боксбалет», который также победил по итогам голосования в мобильном приложении.
Лучшим профессиональным короткометражным фильмом признана работа Константина Бронзита «Он не может жить без космоса», лучшим фильмом для детей — «7 козлят» Марины Карповой, приз за лучший дебютный фильм в этом году не вручался.
Приз за лучший полнометражный фильм получила картина Константина Феоктистова «Иван Царевич и Серый волк — 4», приз за лучший сериал — «Галеротерапия» Алексея Лебедева из цикла «Пиратская школа». За лучшую работу в прикладной анимации награжден фильма Платона Инфанте «С точки зрения музея».
Приз Гильдии кинокритиков России присужден Александру Свирскому за фильм «Мой галактический двойник Галактион», приз мэтров имени А.М. Татарского — режиссеру Наталье Мирзоян за фильм «Привет, бабульник!».
Полный список лауреатов фестиваля опубликован на его сайта.
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