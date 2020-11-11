«Театр.doc» переезжает

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9 ноября московский театр документальной пьесы «Театр.doc» получил от владельца «Площадки 8/3», где он располагается последние два года, официальное уведомление о досрочном прекращении договора аренды.
«Неофициальное объяснение причины – выпуск театром на площадке премьеры "Сказки о шамане" (документальный спектакль Беаты Бубенец по пьесе Михаила Башкирова)», — говорится в сообщении сайт «Театра.doc».
Совместный проект «Союза независимых театров» и «Театра.doc» «Площадка 8/3» (ул. Казакова, д. 8, стр. 3, м. «Курская») открылся в 2019 году. Весной 2020 года, после введения временных ограничений для театров в связи с пандемией, «Театра.doc» остался единственным арендатором площадки и с августа возобновил на ней работу для зрителя.
До 5 декабря на «Площадке 8/3» будут идти представления спектаклей и открытые лабораторные показы.
Также театр продолжит работу на площадке «DOC на острове», готовятся новые премьеры.
Поддержать «Театр.doc», которому предстоит переезд и поиск новой площадки, можно здесь.
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