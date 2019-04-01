«Театр.doc» открывает новую площадку

Сегодня, 1 апреля, состоится вечер памяти сооснователя, идеолога и художественного руководителя московского театра документальной пьесы «Театр.doc» Михаила Угарова (1956-2018). Вечер пройдет на новой основной сцене театра «DOC на острове» по адресу Садовническая набережная, 69.

В числе участников вечера под названием «Обратная связь» режиссер Владимир Мирзоев, актриса и постановщик Ольга Лысак, драматурги Любовь Мульменко и Нина Беленицкая, сценарист Дарья Слюсаренко, критик Кристина Матвиенко, куратор и продюсер Елена Ковальская.

С 3 по 8 апреля на сцене «DOC на острове» пройдут показы и читки фестиваля «Охота за реальностью».

12 апреля новая сцена официально откроется премьерой спектакля Дмитрия Соболева «Будущее.doc», для которого драматурги во главе с Иваном Угаровым собрали монологи тинейджеров-ровесников театра.

Как сообщает команда «Театра.doc», на его новую постоянную площадку, «в живописное и тихое место между "Новокузнецкой" и "Павелецкой", переедут и спектакли, сделанные за полугодовой период вынужденной бездомности — например, новый премьерный хит "28 дней" режиссера Юрия Муравицкого, и уже знаменитые "Язычники", "24+" и "Человек из Подольска". С обретением дома на острове Балчуг театр наконец перестанет чувствовать себя стесненным и сможет заработать в полную силу».

«Помимо текущего репертуара, до конца сезона здесь можно будет увидеть предпоказ спектакля "Это не я" Антона Федорова, побывать на вечере Ивана Вырыпаева (свой первый московский спектакль "Кислород" знаменитый ныне драматург и режиссер в 2004 году поставил именно в Доке), а также увидеть совместные проекты "Театра.doc" с Фондом Прохорова».





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