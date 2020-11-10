Названы лауреаты «Золотой маски»

Тест: Ангелы и призраки «Другого пространства»
Знаете ли вы героев главного российского фестиваля новой музыки?10 ноября 20201092
Сегодня, 10 ноября, состоялась церемония объявления лауреатов российской национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам сезона 2018/2019.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой церемония впервые в истории премии проходила в онлайн-формате, прямая трансялция из Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. велась на портале «Рамблер».
В номинации «Драма/Спектакль большой формы» премию получил спектакль «Иранская конференция» Виктора Рыжакова (Театр нация, Москва), в номинации «Драма/Спектакль малой формы» — спектакль «Преступление и наказание» Константина Богомолова («Приют комедианта», Петербург).
В номинации «Драма/Работа режиссера» награжден Дмитрий Крымов за спектакль «Сережа» (МХТ имени А.П. Чехова, Москва). Роль в этом спектакле принесла «Золотую маску» Марии Смольниковой, в номинации «Драма/Мужская роль» лауреатом стал Иван Волков, исполнивший заглавную роль в спектакле «Сирано де Бержерак» (Александринский театр, Петербург).
«Золотая маска» за работу драматурга в драматическом театре присуждена Павлу Пряжко («Сосед», «театр post», Петербург). В номинации «Драма/Работа художника» награждена Евгения Сафонова за спектакль «Аустерлиц» (БДТ имени Г.А. Товстоногова, Петербург).
«Три сестры» (Урал Опера Балет, Екатеринбург) удостоены «Золотой маски» в номинациях «Опера/Спектакль» и «Опера/Работа режиссера» (Кристофер Олден). Лучшим оперным дирижером признан Айнарс Рубикис («Русалка», Большой театр, Москва).
Полностью список лауреатов приводится на сайте «Золотой маски».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:16Новая культурная площадка открывается в Москве
17:10В Москве вводят новые ограничения, связанные с пандемией COVID-19
15:51Названы лауреаты «Золотой маски»
14:55Объявлена спецпрограмма к реконструкции «Закрытой рыбной выставки»
13:03В «Доме» пройдет фестиваль VOLKOV ManiFEST
11:39Новое норвежское кино покажут в Чебоксарах
9 ноября 2020
17:44Кинофестиваль «Бок о бок» выходит в онлайн
15:57Moscow FemFest пройдет в онлайн-формате
12:53Представлены финалисты конкурса «Золотой Трезини»Все новости
Знаете ли вы героев главного российского фестиваля новой музыки?10 ноября 20201092
Разговор с Арнольдом Хачатуровым об итогах американских выборов, отражающих те же проблемы, от которых страдает Россия10 ноября 20201772
Два главных фильма фестиваля «Бок о бок»10 ноября 2020613
Режиссер фильма «Ты и я», открывающего фестиваль «Бок о бок», — о работе с великими актрисами, самоцензуре и возрастных персонажах в кино9 ноября 20201230
Наш штатный посол из мира поколения Z Настя Усачева посмотрела новое видео Дудя, чтобы еще раз (без особой надежды) объяснить нам, бумерам, разницу наших языков9 ноября 202014694
Почему на карантине Леонид Федоров с друзьями стали писать песни на стихи Уильяма Блейка и снимать видеоклипы?9 ноября 20204751
Дневники Алисы Коонен — премьера на COLTA.RU9 ноября 20201437
Зинаида Юровская о суровом мире пасторали6 ноября 20203713
Мария Рахманинова для She is an expert6 ноября 20202491
Зара Абдуллаева о «Русской классике» Дмитрия Волкострелова в «Приюте комедианта»6 ноября 20202331
Карабах — и далее везде. Кирилл Кобрин о постколониальном мире, который выскочил из разболтавшихся скреп холодной войны, чтобы доигрывать свои недоигранные войны6 ноября 20203402
20-летняя певица и автор песен из ЮВАО — о вхождении в шоу-бизнес, напускной толерантности, моде на ЛГБТ и других приметах своего поколения5 ноября 20206695