Названы лауреаты «Золотой маски»

© «Золотая маска» / «Рамблер»

Сегодня, 10 ноября, состоялась церемония объявления лауреатов российской национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам сезона 2018/2019.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой церемония впервые в истории премии проходила в онлайн-формате, прямая трансялция из Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. велась на портале «Рамблер».

В номинации «Драма/Спектакль большой формы» премию получил спектакль «Иранская конференция» Виктора Рыжакова (Театр нация, Москва), в номинации «Драма/Спектакль малой формы» — спектакль «Преступление и наказание» Константина Богомолова («Приют комедианта», Петербург).

В номинации «Драма/Работа режиссера» награжден Дмитрий Крымов за спектакль «Сережа» (МХТ имени А.П. Чехова, Москва). Роль в этом спектакле принесла «Золотую маску» Марии Смольниковой, в номинации «Драма/Мужская роль» лауреатом стал Иван Волков, исполнивший заглавную роль в спектакле «Сирано де Бержерак» (Александринский театр, Петербург).

«Золотая маска» за работу драматурга в драматическом театре присуждена Павлу Пряжко («Сосед», «театр post», Петербург). В номинации «Драма/Работа художника» награждена Евгения Сафонова за спектакль «Аустерлиц» (БДТ имени Г.А. Товстоногова, Петербург).

«Три сестры» (Урал Опера Балет, Екатеринбург) удостоены «Золотой маски» в номинациях «Опера/Спектакль» и «Опера/Работа режиссера» (Кристофер Олден). Лучшим оперным дирижером признан Айнарс Рубикис («Русалка», Большой театр, Москва).

Полностью список лауреатов приводится на сайте «Золотой маски».







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