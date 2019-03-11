Смешивать и взбалтывать

История такая. Избалованный отморозок, чтобы повеселиться и позлить родителей, гордо доросших до мидл-класса, в качестве невесты приводит не пойми кого. Девушка без макияжа и маникюра, в дурацких очках и каком-то балахоне, каблуки носить не умеет, в Инстаграме не селфится и вообще все время молчит и норовит забиться в угол. Какое-то чудо болотное. Вот и в газетах пишут — охранного типа персонаж разворачивает народную прессу, — что в лесу полно нечистой силы.

А вокруг все блистает стабильностью и благополучием. Вышколенный обслуживающий персонал суетится с подносами, изваяние русалки в центре холла обещает брачующимся жизнь, полную романтизма, пухлая распорядительница церемонии принимает максимально приторный вид. Между тем словно переехавшие из фильма «Горько!» папа с мамой (неотразимые драматические роли в исполнении Юрия Брешина и Натальи Кургиной) начинают совсем закипать и надеются только на нанятую ими победительно-вульгарную блондинку, выступающую в амплуа Аниты Экберг из феллиниевской «Сладкой жизни». Та более-менее справляется с поставленной задачей, и вот уже изрядно захмелевший сынок действительно переключает свое внимание на оголенные части ее богатого тела.

© Дамир Юсупов / Большой театр

Но понятно, что и без нее свадьбе не бывать. Испуганная, кособокая, невесть что себе вообразившая очкастая невеста-кикимора, у которой к тому же обнаруживается такой же убогонький отец, — ха-ха-ха, никто на ней жениться и не собирался, зато сколько лайков можно собрать! В какой-то момент несостоявшийся жених ее отталкивает, она неудачно падает, ударяется головой и заключительную часть спектакля проводит в коме под капельницей. А он приходит к дверям ее палаты умирать от передоза.

Вот и все. Однако плоская банальность этой истории совершенно не является смыслом оперы «Русалка» Антонина Дворжака в постановке Тимофея Кулябина. Это вторая работа резонансного новосибирского режиссера на Новой сцене Большого театра после «Дона Паскуале». И на сей раз ему есть где развернуться.

© Дамир Юсупов / Большой театр

Открывающая XX век «Русалка» (1901) — одна из самых популярных в XXI веке опер. Ее «лунная ария» входит в число хитов самой Нетребко, в ее многочисленных постановках царит Рене Флеминг, а ее режиссерский список включает в себя большинство нынешних ключевых имен: Роберт Карсен, Мартин Кушей, Йосси Виллер и Серджо Морабито, Стефан Херхайм, Барри Коски. Но в наших краях она пока считается оперой редкой, ее путают с одноименным произведением Даргомыжского (его хотя бы проходят в музыкальной школе), и Большой театр никогда еще за нее не брался.

Конечно, опер, за которые не брался Большой театр, не счесть, но эта уж очень красивая. Ее нежная, отважная и несчастная главная героиня, мыкающаяся между двумя мирами, — настоящее сокровище и для режиссера, и для музыкантов. Оперные сестры Русалки (если не родные, то двоюродные) — Снегурочка, Иоланта, Мелизанда, Феврония, Саломея. В музыке можно найти и Чайковского, и Римского-Корсакова, и Пуччини. И над всеми ними еще нависает могучая тень Вагнера. При этом самая знаменитая опера чешского классика (девятая из десяти) не перестает быть невероятно самобытной и узнаваемой — мягкой, теплой, сочной. В новой постановке Большого за музыкальную часть отвечает маэстро Айнарс Рубикис (бывший дирижер печально знаменитого новосибирского «Тангейзера», нынешний музыкальный шеф берлинской «Комише опер»), у которого все русалочьи красоты звучат выпукло, подробно и театрально — отлично взаимодействуя с тем, что происходит на сцене.

© Дамир Юсупов / Большой театр

А происходит там очень много всего. Герои условного Жоры Крыжовникова попадают в гости к кому-то вроде Гильермо дель Торо. А может, наоборот — это сказочные страшилки «Лабиринта фавна» или «Формы воды» проступают сквозь ироничный цинизм современной жизни и добавляют ей глубину, недосказанность и надежду, а спектаклю — некоторое количество щемящих сцен. Подробно рассказывать, как именно это сделано, — все равно что заниматься спойлингом. Достаточно сообщить, что опера начинается задолго до вышеописанного свадебного гротеска и заканчивается все-таки не предсмертной блевотиной наркомана, а высшим прощением Русалки и Принца, любовно загубивших друг друга, как Тристан с Изольдой, и заодно — успешно проработанной травмой русалочьего отца Водяного, измученного чувством вины перед дочерью.

Двухъярусную конструкцию сказки и реальности сочинил сценограф Олег Головко. Художница по костюмам Галя Солодовникова заселила ее персонажами из нашей жизни и кинофэнтези. Видеодизайнер Александр Лобанов и художник по свету Дамир Исмагилов добавили в нее воды и разнообразного свечения. В третьем действии, когда два мира наконец начинают функционировать одновременно, если на нижнем этаже уныло мигают больничные лампы накаливания, то на верхнем молния тревожно освещает корявые сучья лесной чащи.

© Дамир Юсупов / Большой театр

Певческий каст ровный и достойный, хотя и без чудес. Русалка в первом составе — решительная Динара Алиева (великолепно преображается в робкую дурнушку), во втором составе — более нежная Екатерина Морозова. Принцы — Олег Долгов и Сергей Радченко. Водяные — Миклош Себестьен и Денис Макаров. Разлучницы-Княжны — Мария Лобанова и Елена Поповская. Ежибабу оба первых дня терпко, сочно и с хорошим пониманием дела пела Елена Манистина.

В финальном двоемирии у каждого героя есть бессловесный, но выразительный двойник — драматический актер. Так что сложно выбрать, куда смотреть — на нижний этаж или на верхний: везде интересно. В общем, Кулябин опять перемешал сон и явь, а оперный театр с драматическим. И вроде пока никто не обиделся.





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