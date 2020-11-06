 
13:22 6 ноября 2020Новости
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Юрий Бутусов ставит «Короля Лира» в Театре Вахтангова

News_detailed_picture© Театр им. Евг. Вахтангова

В Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве начались репетиции нового спектакля «Король Лир» в постановке главного режиссера театра Юрия Бутусова.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Театра Вахтангова Елену Кузьмину.

Над спектаклем также работают главный художник театра Максим Обрезков и хореограф Николай Реутов.

Среди артистов, занятых в репетициях, Артур Иванов, Павел Попов, Виктор Добронравов, Сергей Волков, Василий Симонов, Валерий Ушаков, Юрий Цокуров, Аделина Гизатуллина, Екатерина Крамзина, Евгения Крегжде, Максим Севриновский, Денис Бондаренко и Николай Романовский, а также Людмила Максакова.

Пресс-атташе напомнила, что в 2006 году Юрий Бутусов уже ставил «Короля Лира» в театре «Сатирикон», в репертуаре которого спектакль оставался до 2019 года.

«Спустя 14 лет режиссер вновь обращается к "Королю Лиру", но уже в новом переводе Александра Чернова», — отметила Кузьмина.


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