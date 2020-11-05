Ник Завриев расскажет на Яндекс.Музыке об электронной сцене Грузии, Украины, Беларуси и Израиля

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Сервис Яндекс.Музыка анонсировал четыре дополнительных эпизода образовательного подкаста «Планетроника», который ведет музыкант, постоянный автор COLTA.RU Ник Завриев (Ambidextrous). Новые выпуски будут посвящены истории электронной музыки в Грузии, Украине, Беларуси и Израиле.

С прошлого ноября вышли 22 эпизода подкаста про поджанры электроники и города, которые принято считать местом их зарождения. За год проект собрал более 550 тысяч слушателей, став самым популярным подкастом о музыке на Яндекс.Музыке.

«Несмотря на то, что большое путешествие по истории электронной музыки в мире закончилось, многие спрашивали, стоит ли ждать продолжения. Поразмыслив мы поняли, что нам есть, что добавить, — говорит Ник Завриев. — Если о немецкой, британской или американской электронике написаны тысячи статей, то постсоветская — это всё еще terra incognita. В новых выпусках мы расскажем именно о ней».

Слушатели новых эпизодов узнают, как грузинская электроника начала развиваться еще за 40 лет до открытия клуба Bassiani, какой из музыкальных жанров называют исконно израильским, или почему нельзя сбрасывать со счетов Украину, когда речь идет про экспериментальную электронику.

Эпизоды будут выходить на Яндекс.Музыке каждую неделю. Как и в предыдущих сезонах, каждый из них будет сопровождаться одноименным тематическим плейлистом. Первый выпуск, посвященный Грузии, уже доступен для прослушивания.







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