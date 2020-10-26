Открылись новые проекты паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках»

© «Сказки о золотых яблоках»

Граффити, 1500 белых крокусов, инсталляции, индустриальный сквер и огненная скульптура продолжили в Альметьевске паблик-арт программу «Сказки о золотых яблоках».

Третий сезон пятилетней паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» открылся 6 октября презентацией арт-объекта «Альметьевские нарды» на площади рядом с Дворцом правосудия.

На прошлой неделе на территории Центральной районной больницы Альметьевска прошла акция в поддержку врачей «Белые цветы».

Над приемным покоем российский коллажист Иван Найнти создал роспись, авторские тиражные принты которой можно купить на сайте проекта «Сказки о золотых яблоках» almetpublic.art. Все вырученные средства будут перечислены врачам больницы.

Под окнами больницы альметьевцы посадили 1500 белых крокусов, которые расцветут весной 2021 года. Перед окнами появилась инсталляция из жатой нержавеющей стали, света и сетки рабицы в виде вышитого цветами полотна, а по дороге ко входу — небольшие скульптурные композиции архитектурного бюро «11».

Также в Альметьевске создается Индустриальный сквер — синтетический проект, в котором художественным высказыванием станут 6000 кв.м поверхности земли перед действующей котельной в центре города.

Ученики биолого-химических классов Альметьевска совместно с ландшафтным инженером Игорем Сафиуллиным, разрезав асфальт, высадили в подготовленный грунт семена дикорастущих многолетних растений, собранных во время экспедиции в Альметьевском районе. Они собрали из старого асфальта ландшафтную композицию, которая положила начало будущему Индустриальному скверу.

Кроме того, на берегу Альметьевского водохранилища состоялся перформанс-рождение нового арт-объекта — огненной скульптуры «В 2020 случилось то...», созданной художниками-керамистами Екатериной Алимовой, Артемом Максимовым и Анной Духановой по мотивам сказки жительницы Альметьевска Алины Сафиной, которая победила в народном голосовании сбора сказок о периоде самоизоляции «Сказки наших дней».







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