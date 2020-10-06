Паблик-арт программа «Сказки о золотых яблоках» открыла новый сезон

Гид по спящим объектам
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В Альметьевске открылся третий сезон пятилетней паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках». Программа инициирована компанией «Татнефть» и реализуется Институтом исследования стрит-арта при участии группы приглашенных экспертов и художников из разных стран.
Проект «Сказки о золотых яблоках» представляет собой эпос об истории нефтяного региона и его жителях, перенесенный на городские стены и соединенный общим маршрутом, который можно проехать на велосипеде и прочитать город как книгу. Все истории, которые иллюстрируют художники, были собраны в Альметьевском районе или представляют собой фрагменты общего культурно-исторического наследия Татарстана.
Первым событием нового сезона стала презентация арт-объекта «Альметьевские нарды» — расписной доски для нардов, которую создал на площади рядом с Дворцом правосудия уличный художник из Петербурга Xeato.
Хореограф, лауреат «Золотой маски» Нурбек Батулла представил перформанс о социальной дистанции и случайности «Храбрый Ардашир». Артисты заняли место фигур, а зрители — игроков. Подбрасывая виртуальные кости, они задавали движения танцоров и определяли ход игры. В презентации принял участие перкуссионист Эрик Марковский, который аккомпанировал артистам на дойре, табле, бендире и других старинных персидских инструментах.
Жители близлежащих домов наблюдали за перформансов вживую, для остальных была организована прямая трансляция на странице паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» в соцсети «ВКонтакте».
По словам кураторов программы, «Альметьевские нарды» — не просто арт-объект, а настоящая игра, в которую можно будет сыграть в любое время. Для этого нужно отсканировать на телефон QR-код, указанный на информационном стенде и ознакомиться с правилами игры.
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