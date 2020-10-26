Премия Аркадия Драгомощенко присуждена Анне Родионовой

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25 октября в онлайн-пространстве Центра Вознесенского в Москве состоялось вручение Премии Аркадия Драгомощенко 2020 года. Большинством голосов жюри присудило премию нижегородской поэтессе Анне Родионовой.
Об этом сообщает сайт Премии Аркадия Драгомощенко. В жюри премии во главе с Анной Глазовой входили Даниил Задорожный, Екатерина Захаркив, Борис Клюшников, Роман Осьминкин и Евгения Суслова.
«Словно бы в ожидании референта созданы эти прозрачно-непрозрачные стихи. Самодостаточные, но и апеллирующие к западному опыту высказывания. Слова ненаполненные, полунаполненные, переполненные неведомыми смыслами через край, — наша привычная размеренность, возможно, способна лишь опознавать следы их движения», — написал об Анне Родионовой член жюри Премии Аркадия Драгомощенко 2016 года Владимир Аристов.
В шорт-лист премии в этом году также входили Лолита Агамалова (Москва), Георгий Мартиросян (Белгород), Наталья Михалева (Пермь) и Гликерий Улунов (Москва).
Премия Аркадия Драгомощенко ежегодно присуждается молодым русскоязычным авторам (не старше 27 лет), чьи тексты намечают новые направления и возможности современной поэзии.
Материальное содержание премии — 70 000 рублей для лауреата, премии финалистам — 15 000 рублей. Кроме того, лауреат премии приглашается в жюри в следующем сезоне, а финалисты — в коллегию номинаторов.
В этом году над премией работала независимая кураторская команда: Елена Костылева (Петербург), Галина Рымбу (Львов) и Никита Сунгатов (Петербург). Также в организации премиального процесса участвовал куратор литературной программы Центра Вознесенского Илья Данишевский, который в 2019 году вошел в попечительский совет премии.
Поэтические подборки авторов, вошедших в шорт- и лонг-лист 2020 года, опубликованы на сайте премии.
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