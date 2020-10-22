Премьерные показы фильма «Женщина, которая убежала» пройдут в шести городах

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С 26 октября по 1 ноября в Москве, Петербурге, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге и Хабаровске компания Cineticle Films представит премьерные показы картины корейского режиссера Хон Сан Су «Женщина, которая убежала», получившей «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру на Берлинале-2020.
Как сообщает сайт Cineticle Films, премьера в Москве состоится 26 октября в киноцентре «Октябрь». Фильм представит, а после показа обсудит со зрителями главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.
В тот же день в Петербурге в кинотеатре «Аврора» обсуждение со зрителями проведет главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов, 29 октября в новосибирском кинотеатре «Победа» о фильме расскажет кинокритик Максим Селезнев.
Для Хон Сан Су «Женщина, которая убежала» — четвертая картина, представленная на Берлинском кинофестивале, и первая, за которую режиссер получил там награду. До него лауреатом Берлинале становился лишь один представитель Южной Кореи — Ким Ки Дук. Кинокритики называют фильм «Женщина, которая убежала» одним из главных кандидатов на выдвижение на премию «Оскар» от Южной Кореи.
В российский прокат фильм выйдет 5 ноября.
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