 
12:50 25 сентября 2020Новости
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Призер Берлинале-2020 выйдет в прокат в России

News_detailed_picture© Cineticle Films

5 ноября компания Cineticle Films выпустит на экраны российских кинотеатров фильм «Женщина, которая убежала» корейского режиссера Хон Сан Су. Картина получила «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале 2020 года.

Главную роль в фильме сыграла популярная корейская актриса и модель Ким Мин Хи, известная по роли в картине «Служанка». Фильм Хон Сан Су называют одним из главных кандидатов на выдвижение от Южной Кореи на премию «Оскар».

  • «Женщина, которая сбежала» (Domangchin yeoja / The Woman Who Ran, Южная Корея, 2020)
    Режиссер: Хон Сан Су
    Сценарий: Хон Сан Су
    Жанр: драма, комедия
    Хронометраж: 77 мин
    В ролях: Ким Мин Хи, Со Ён Хва, Сон Сон Ми, Ким Сэ Бёк, Квон Хэ Хё

    Синопсис: Пока муж в командировке, Гам Хи едет в пригород Сеула навестить трех своих подруг. За непринужденным общением приятельницы пытаются скрыть свои проблемы, только у Гам Хи все хорошо — за пять лет счастливого брака она впервые разлучилась с мужем. Но тогда от чего она убежала?


Для Хон Сан Су «Женщина, которая убежала» — четвертая картина, представленная на Берлинском кинофестивале, и первая, за которую режиссер получил там награду. До него лауреатом Берлинале становился лишь один представитель Южной Кореи — Ким Ки Дук.

После показа в Берлине фильм получил положительные отзывы в прессе, в том числе в России. В рейтинге российских кинокритиков журнала «Искусство кино», составленном по итогам Берлинского кинофестиваля, картина набрала высокие 4.2 балла, что стало вторым результатом среди всех фильмов основного конкурса.

Фильм «Женщина, которая убежала» входит в программу фестиваля «Панорама», который проводит «Москино». На оставшиеся сеансы 26 сентября в кинотеатрах «Звезда» и «Салют» все билеты уже проданы.


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