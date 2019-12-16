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Кинотеатр «Художественный» отреставрируют к концу следующего года

News_detailed_picture© Москва 24 / YouTube

Сегодня, 16 декабря, руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов объявил, что реставрация кинотеатра «Художественный», старейшего кинотеатра Москвы, завершится в конце 2020 года.

Об этом сообщает «Интерфакс». По словам чиновника, сейчас завершается укрепление конструктива здания, в том числе исторических элементов лепного декора, работы завершены на 60%.

Также Емельянов сообщил, что на реставрации находятся более тысячи фрагментов декора. «По оценке специалистов, как минимум 40% подлинного декора вернется, мы работаем над тем, чтобы как можно больше подлинных элементов вернулось в первозданном виде на объект», — сказал глава Мосгорнаследия.

Кроме того, он подчеркнул, здание было в аварийном состоянии, поэтому стену северного фасада пришлось частично демонтировать для того, чтобы перебрать историческую кладку. Опубликованные ранее изображения демонтажа стены кинотеатра вызвали опасения, что его собираются снести вслед за киноцентром «Соловей».

«Художественный» — старейший в Москве и один из старейших в мире кинотеатров — был открыт на Арбатской площади в 1909 году. Первоначально он вмещал 400 зрителей, в 1912–1913 годах здание было перестроено по проекту Федора Шехтеля, после чего вместимость зрительного зала увеличилась до 900 мест. В 1926 году в «Художественном» состоялась премьера фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец "Потемкин"».

Реконструкцию кинотеатра планировалось начать в 2010 году, затем в 2011–2012 годах, но из-за кризиса она началась лишь в январе 2014 года.

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