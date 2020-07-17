Кинотеатр «Художественный» откроют в 2020 году

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Открытие московского кинотеатра «Художественный», закрывшегося на реставрацию пять с половиной лет назад, состоится в 2020 году. Кинотеатр будет работать как премьерный и фестивальный центр.
Об этом сообщает новая команда «Художественного», в которую вошли:
«"Художественный" заработает как кинотеатр премьерного показа и фестивальный центр. В течение всего года мы будем освещать мировую киноповестку, в том числе показывать фильмы, не купленные для российского проката. Сейчас мы налаживаем сотрудничество с зарубежными культурными институциями, чтобы в будущем устраивать совместные кинопоказы, ретроспективы и образовательные мероприятия. Помимо этого, в "Художественном" можно будет увидеть первые серии самых ожидаемых сериалов»,— сообщила Варвара Мельникова.
«Главным принципом станет селективность, внятный кураторский отбор, нацеленный на поиски новой "художественности". При этом не будет дискриминации по форматам и жанрам: иногда качественный мейнстрим лучше среднестатистического "фестивального" фильма, полного заунывных артхаусных штампов», — пояснил Стас Тыркин.
«Художественный» — старейший в Москве и один из старейших в мире кинотеатров — был открыт на Арбатской площади в 1909 году. Первоначально он вмещал 400 зрителей, в 1912–1913 годах здание было перестроено по проекту Федора Шехтеля, вместимость зрительного зала увеличилась до 900 мест. В 1926 году в «Художественном» состоялась премьера фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец "Потемкин"», в 1930-е годы там были показаны первые советские звуковые и цветные фильмы.
Реставрация кинотеатра началась в январе 2014 года. В 2016 году обязательства по восстановлению здания взяла на себя компания Александра Мамута A&NN. С 2019 года кинотеатр является совместным активом Rambler Group и A&NN. В декабре 2019 года руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов объявил, что реставрация завершится к концу 2020 года, при это будет сохранено не менее 40% подлинного декора.
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