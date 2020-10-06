Вышла серия видеоинтервью с петербургскими художниками

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В рамках 2-го Кураторского форума Северо-Западный филиал Пушкинского музея (ГЦСИ-Петербург) выпустил спецпроект Studio Studies – серию исследовательских видеоинтервью с художниками Петербурга в их мастерских.
Видеоинтервью размещены на сайте 2-го Кураторского форума. Всего планируется выпустить двадцать видеоинтервью с петербургскими художниками, сейчас на сайте доступно девять.
В проекте Studio Studies исследуется повседневная жизнь художника в мастерской и таким образом десакрализуется художественный труд.
Пространство мастерской обычно не доступно для широкой аудитории, это сложная замкнутая экосистема, отмечают авторы проекта.
«Основываясь на исследовательской перспективе, — пишут они, — мы пригласили к участию художников-представителей разных видов современного искусства: живописцев, графиков, скульпторов, фотографов, медиахудожников, активистов, и т.д. с тем, чтобы, возможно, увидеть специфическую рутину каждого направления».
Куратор проекта — Анна Заведий. Участники: Анна Андржиевская, Ася Маракулина, коммунальная галерея «Егорка», Анна Прилуцкая, Никита Селезнев, студия перформативных искусств «Сдвиг», Илья Смирнов, Наталья Тихонова, Ильдар Якубов.
Проект реализуется при поддержке Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив
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