Сочинения победителей конкурса Avanti прозвучат в Московской консерватории

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19 октября в Малом зале Московской консерватории состоится заключительный концерт III Всероссийского композиторского конкурса Avanti.
Начало в 19:00, билеты продаются на сайте Московской консерватории.
«Если наши планы не утонут во второй волне коронавируса, вы услышите опусы победителей — от инсталляции по картинам Казимира Малевича до ремикса на бельгийскую средневековую балладу, от ироничной “трагитрагедии” до монументальных духовных композиций с органом», — говорит генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян.
Также в программе концерта композиции для этнических инструментов, камерные ансамбли с электронными танцевальными ритмами и древнее «хомовое» пение.
В концерте примут участие Камерный хор Московской консерватории, Московский ансамбль современной музыки, ансамбли Opensoundorchestra и Reheard, органисты Константин Волостнов и Евгения Кривицкая, перкуссионист Елисей Дрегалин. Ведущий концерта — Ярослав Тимофеев.
Конкурс Avanti учрежден Союзом композиторов России в 2017 году и нацелен на укрепление композиторских организаций и продвижение сочинений российских авторов.
В этом году организаторы получили более 200 сочинений из разных регионов РФ. Победители были объявлены в июле. Ими стали 11 авторов из восьми городов, главные призы присуждены композиторам из Башкирии, Перми и Петербурга.
«Благодаря конкурсу Союза композиторов — а мы проводим Avanti уже в третий раз – мы узнаем новые композиторские имена не только опытных, но и молодых авторов из регионов. — отметил председатель жюри конкурса Александр Чайковский. — Думаю, что заключительный концерт лауреатов в Малом зале консерватории не останется лишь ярким всполохом в череде "живых" концертов, которых будет много после пандемии. Запись концерта станет частью истории благодаря "Мелодии", а издательство "Композитор" выпустит сборник партитур победителей».
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