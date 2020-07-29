Названы победители всероссийского конкурса композиторов Avanti

© «АВАНТИ»

Сегодня, 30 июля, Союз композиторов России объявил лауреатов III Всероссийского конкурса композиторов Avanti. Ими стали 11 авторов из восьми городов, главные призы присуждены композиторам из Башкирии, Перми и Петербурга.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза композиторов России.

В трех конкурсных номинациях победили:

«Сочинение для одного или двух инструментов»

Алексей Крашенинников (Петербург) — «Бегство впереди себя» для скрипки и электроники;

«Сочинение для камерного ансамбля»

Валерий Скобелкин (Республика Башкортостан) — Scherzo pizzicato для струнного квартета;

«Сочинения с голосом (хором)»

Константин Комольцев (Пермь) — «Лирический гимн» для сопрано, скрипки и женского хора.



Полный список лауреатов III Всероссийского конкурса композиторов Avanti опубликован на его сайте.

Там же приводится комментарий генерального директора Союза композиторов России Карины Абрамян:

«Уже третий год мы получаем более 200 заявок на конкурс. Будем надеяться, что сочинения лауреатов прозвучат 19 октября в Малом зале Московской консерватории, если наши планы не утонут во второй волне коронавируса. Партитуры победителей разучат спецы в области исполнения современной российской музыки. Как всегда концерт будет записан и издан фирмой "Мелодия", партитуры опубликует издательство "Композитор"».

В конкурсе Avanti участвуют члены Союза композиторов России. Цель конкурса — развитие и укрепление композиторских организаций в регионах, стимулирование композиторского творчества и продвижение сочинений российских композиторов.

Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов







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