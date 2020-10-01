«Москино» возглавила Наталья Мокрицкая

© Союз кинематографистов РФ

Новым генеральным директором сети кинотеатров «Москино» назначена Наталья Мокрицкая, ранее работавшая гендиректором и генпродюсером кинокомпании «Новые люди».

Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

C конца 2016 года сетью «Москино» руководила Светлана Максимченко, которая в августе 2020 года была назначена директором департамента кинематографии Министерства культуры РФ.

Наталья Мокрицкая окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа (1992), с 1993 года работает в кинобизнесе — она была директором по маркетингу и связям с общественностью компании «Вест (Мирамакс РФ)», кинокомпании «Парадиз«, телеканала Fashion TV, руководила отделом фестивальных программ ЗАО «Киноцентр», занималась организацией кинофестивалей и других мероприятий, связанных с кино, на территории России и СНГ.

С 2005 года Наталья Мокрицкая работала генеральным директором и генеральным продюсером кинокомпании «Новые люди», где отвечала за производство, девелопмент, финансирование, продвижение и дистрибуцию в России и за рубежом таких фильмов, как «Черновик» (2018), «Зоология» (2016), «Битва за Севастополь» (2015), «Класс Коррекции» (2014), «Кино про Алексеева» (2014), «Страна хороших деточек» (2013), «Мой папа — Барышников» (2011), «Четыре возраста любви» (2009), «Юрьев день» (2008), «Изображая жертву» (2006).

«Я приветствую назначение Натальи Мокрицкой на эту должность. Я ее знаю много лет как профессионала, человека, который любит, знает кино, понимает в нем и одновременно человека очень организованного, очень системного и способного влиять на какие-то большие и серьезные процессы. То, что власти Москвы привлекают таких людей, как Наталья, к такой работе, к таким делам, это их большое достоинство. Я верю, что она сможет сделать работу кино в этом городе более комфортной, внятной и удобной для всех – и для города, и для кинематографистов. Так что я жду от нее многих очень позитивных сдвигов», – прокомментировал назначение Натальи Мокрицкой режиссер Валерий Тодоровский.

P.S. Сегодня, 1 октября, на пресс-конференции в ТАСС руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский заявил, что расширение сети «Москино» за счет новых кинотеатров не планируется.

«У нас сейчас 14 кинотеатров "Москино", которые работают на территории города, — сказал Кибовский. — На данный момент не стоит задача строить новые кинотеатры. Но у нас есть новые дома культуры , которые мы сейчас вводим на территории города, и у них уже есть технические возможности, которые позволяют принимать театральные постановки, учебные программы, кинопоказы».







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