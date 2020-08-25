Департамент кинематографии Минкульта возглавила Светлана Максимченко

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Сегодня, 25 августа, Министерство культуры России объявило о назначении директором департамента кинематографии Светланы Максимченко, которая ранее была генеральным директором сети «Москино».
Об этом говорится в сообщении на сайте Минкульта.
Светлана Максимченко (р. 1980) окончила Финансовую академию при правительстве РФ, более десяти лет работала в медиасфере, более семи лет — в учреждениях департамента культуры Москвы, в 2013–2016 годах была заместителем директора Мосгорпарка.
В конце 2016 года Светлана Максимченко была назначена генеральным директором «Москино». Она провела полный перезапуск сети городских кинотеатров, курировала городские кинособытия, в том числе акцию «Ночь кино». В 2018 году запустила работу Московской кинокомиссии, при содействии которой организовано более тысячи съемок.
В январе директора департамента кинематографии Ольгу Любимову назначили министром культуры РФ. После этого обязанности директора временно исполнял Денис Агаронов, а затем Галина Строчкова.
Департамент кинематографии занимается развитием отечественной киноиндустрии, разрабатывая предложения по стратегическим направлениям государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере кинематографии, также работа департамента направлена на обеспечение доступности продукции и услуг кинематографии для всех слоев населения и создание условий для плодотворной и эффективной творческой деятельности российских кинематографистов.
Кроме того, департамент осуществляет деятельность по государственному финансированию производства и проката национальных фильмов, их продвижению на международные кинофестивали, проведению киномероприятий, направленных на пропаганду отечественного киноискусства, оказанию государственной услуги по выдаче прокатных удостоверений на фильмы, планирующиеся к выходу на киноэкраны на территории РФ.
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